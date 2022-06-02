14. Altın Kemer Yağlı Güreşleri heyecanı başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından on dördüncüsü düzenlenecek Altın Kemer Yağlı Güreşleri, bu yıl İzmit Atletizm Pistinde yapılacak. 3 gün sürecek organizasyonda binin üzerinde güreşçinin kol bağlaması bekleniyor. Bu yıl 115 bin TL değerinde altın kemerin hazırlandığı yağlı güreşler, 03 Haziran Cuma günü başlayacak.

CUMHURİYET BULVARINDA KORTEJ

3-4-5 Haziran tarihlerinde Kocaelili şampiyon güreşçimiz Ömer Arslantaş onuruna yapılması planlanan 14. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri öncesinde bir tanıtım programı düzenlenecek. 3 Haziran 2022 tarihinde Cuma namazından sonra İzmit Kent Meydanı’nda 14. Altın Kemer Yağlı Güreşlerinin tanıtımı ve daveti yapılacak. Fevziye Camii’nde kılınacak cuma namazı sonrası kortej oluşturulacak. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve başpehlivanlar Cumhuriyet Bulvarındaki kortejin önünde yer alacak. Davul, zurna ve cazgırlarla birlikte İzmit Kent Meydanına yürüyecek korteje yaklaşık 500 pehlivanın katılımı bekleniyor. İzmit Kent Meydanında ise Başkan Büyükakın tarafından Kocaeli halkı, 14. Altın Kemer Yağlı Güreşlerine davet edilecek.

ÖMER ARSLANTAŞ ADINA DÜZENLENİYOR

Altın Kemer Yağlı Güreşleri, bu yıl şampiyon güreşçilerimizden Ömer Arslantaş adına organize ediliyor. 4 Temmuz 1971 İzmit doğumlu Ömer Arslantaş güreşe 1983’te Seka Kağıtspor’da başladı. Arslantaş’ın 1993’te Büyükler Türkiye Şampiyonluğu, aynı yıl Fransa’da Büyükler Akdeniz Oyunlarında 100 kg’da birinciliği, İran’da yapılan ordular arası dünya şampiyonluğu bulunuyor. 22 yıl boyunca Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde ve er meydanlarında başpehlivan olarak güreşen Ömer Arslantaş, evli ve iki çocuk sahibidir.

115 BİN TL’LİK ALTIN KEMER

İzmit Atletizm Pistinde 3-4-5 Haziran tarihlerinde yapılacak 14. Altın Kemer Yağlı Güreşlerinde 1.000’in üzerinde güreşçinin kispet giymesi bekleniyor. Bu yıl başpehlivanlığı kazanacak güreşçi için maddi değeri 115 bin TL olan altın kemer hazırlandı.

BAŞKAN PLAKET TAKDİM EDECEK

14. Altın Kemer Yağlı Güreşlerinde 3 Haziran Cuma günü kortej yürüyüşünün ardından saat 14.30’da atletizm pistindeki güreş alanında minikten küçükorta büyük boya dahil güreşler başlayacak. Organizasyonun ikinci günü olan 4 Haziran Cumartesi saat 09.00’da pehlivanlar yine er meydanına çıkacak. Aynı gün Başkan Büyükakın, bu yılki güreşlerin onuruna düzenlendiği Ömer Arslantaş ile Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu’na plaket takdim edecek. Ardından başpehlivanlık karşılaşmaları için kura çekimine geçilecek.

BAŞPEHLİVANLIK MÜCADELESİ

14. Altın Kemer Yağlı Güreşleri, 5 Haziran Pazar günü yapılacak başpehlivanlık mücadelesiyle sona erecek. Son gün elemelerin ardından saat 17.00’de yarı final ve başpehlivanlık mücadelesine geçilmesi planlanıyor.

SEKAPARK ALTINKEMER YAĞLI GÜREŞLERİ TARİHÇESİ

KİMİN ADINA YAPILDI

KİM KAZANDI

2009- Hergeleci İbrahim anısına

2009- Serhat Gökmen

2010- Hasan Gemici (özel ödül) anısına

2010- Sermest Bulut

2011- Gazanfer Bilge anısına

2011- Ali Gürbüz

2012- Adil ve İrfan Atan kardeşler anısına

2012- Ali Gürbüz

2013- Aydın Demir onuruna

2013- Ahmet Kavakçı

2014- Vedat Özkan anısına

2014- Ali Rıza Kaya

2015- Recep Güreşen onuruna

2015- Ünal Karaman

2016- Osman Kanbur onuruna

2016- Recep Kara

2017- Ali Gürbüz anısına

2017- ertelendi.

2021- Ahmet Taşçı onuruna

2021- Ali Gürbüz

2022- Ömer Aslantaş onuruna