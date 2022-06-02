İzmit Belediyesi toplu sünnet organizasyonu düzenleyecek

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, sosyal dayanışma ve yardımlaşma çalışmaları kapsamında kentte yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla toplu sünnet organizasyonu gerçekleştirecek. Hem ailelere destek sağlayacak hem de çocuklara güzel bir anı bırakacak olan toplu sünnet organizasyonuna İzmit’te yaşayan aileler başvuru yapabilecek.

SÜNNET ŞÖLENİ DÜZENLENECEK

6-12 yaş arası çocukların kabul edileceği toplu sünnet organizasyonunda yapılan değerlendirmelerin ardından başvurusu kabul edilen aileler, çocuklarını anlaşmalı hastanelerde sünnet ettirebilecek. Operasyonların ardından ise büyük bir sünnet şöleni düzenleyecek olan İzmit Belediyesi sünnet kıyafetleri, fotoğraf çekimleri, sünnet konvoyu ve ikramlarla birlikte çocuklara güzel bir anı bırakacak.

NASIL KAYIT OLABİLİRİM?

İhtiyaç sahibi aileler 30 Haziran tarihine kadar Belsa Plaza B Blok 2. Katta bulunan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne başvurularını yüz yüze yapabilecek. Başvuruda ebeveyn ve çocuğun kimlik fotokopileri ve ikametgâh belgeleri getirmeleri yeterli olacak. İzmit’te yaşayan ve 6-12 yaş aralığında olan çocuklar faydalanabilecek. Vatandaşlar ayrıntılı bilgi için 0262 318 00 00 (4211) numarasını arayarak detaylı bilgi edinebilir.