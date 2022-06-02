Kandıra'yı yasa boğa kaza! 17 yaşında hayatını kaybetti

Kandıra Karaağaç sakinlerinden İstanbul / Sultanbeyli’nde ikamet eden ve esnaflık yapan (Safet Kasap) Samet & Semra Sıbıç (Cüni) çiftinin üniversite öğrencisi büyük oğulları İlker Yasin (19) ehliyetsiz sürücünün hız ve dikkatsizliği sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre Sultanbeyli-Hasanpaşa mevkiinde müşteriye siparişini götürmek için elektrikli bisikleti ile yola çıkan Sıbıç’a kırmızı ışık ihlali yapan T.A (17) yönetimindeki hafif ticari araç çarptı.
BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK
Çarpmanın şiddeti ile yere savrulan Sıbıç, kafasından aldığı darbe sonucu ağır yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ilk yardım ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Sıbıç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti. Sıbıç’ın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Yasin Sıbıç’ın cenazesi bugün Kandıra Karaağaç Camii'nde kılınacak ,kindi namazına müteakip Karaağaç Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Hekimoğlu - Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.