Kandıra'yı yasa boğa kaza! 17 yaşında hayatını kaybetti

Kandıra Karaağaç sakinlerinden İstanbul / Sultanbeyli’nde ikamet eden ve esnaflık yapan (Safet Kasap) Samet & Semra Sıbıç (Cüni) çiftinin üniversite öğrencisi büyük oğulları İlker Yasin (19) ehliyetsiz sürücünün hız ve dikkatsizliği sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre Sultanbeyli-Hasanpaşa mevkiinde müşteriye siparişini götürmek için elektrikli bisikleti ile yola çıkan Sıbıç’a kırmızı ışık ihlali yapan T.A (17) yönetimindeki hafif ticari araç çarptı.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Çarpmanın şiddeti ile yere savrulan Sıbıç, kafasından aldığı darbe sonucu ağır yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ilk yardım ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Sıbıç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti. Sıbıç’ın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Yasin Sıbıç’ın cenazesi bugün Kandıra Karaağaç Camii'nde kılınacak ,kindi namazına müteakip Karaağaç Mezarlığı'nda toprağa verilecek.