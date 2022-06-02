02 Haz 2022 - 10:47- Asayiş G: 02 Haz 2022 - 10:49

İki bina arasında mahsur kaldı

Kocaeli'de iki bina arasında mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

İki bina arasında mahsur kaldı mask
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Olay, Derince Çınarlı Mahallesi Nihat Erim Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin çatı tadilatı sırasında çalışanlar kedi sesi duydu. Sesin nereden geldiğini bulmaya çalışan işçiler, kediye ulaşamayınca durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, sesin nereden geldiğini bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, kedinin iki binanın arasında olduğunu tespit etti. Dar boşluğa merdivenle giren ekipler, mahsur kalan kediyi kurtardı. Minik kedinin uzun süredir aç ve susuz olduğu gözlendi.
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02 Haz 2022 - 10:47 - Asayiş

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