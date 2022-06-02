Cumhuriyet Bulvarı rengârenk

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bulvarını çiçeklendirmeye devam ediyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca yaz ayının gelmesiyle birlikte bulvar boyunca uygun alanlara çiçek ekimi gerçekleştiriliyor.

YEŞİL ALAN MİKTARI ARTTIRILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit’te prestij katan projelerinden Cumhuriyet Bulvarını güzelleştirmek için çalışmalar devam ediyor. Alemdar Caddesi ile Merkez Bankası arasında bulunan Hürriyet Caddesi yayalaştırılarak trafiğe kapatıldı. Böylece kamusal alan 26 bin metrekareden 36 bin metrekareye çıkarıldı. Vatandaşların merkezde daha rahat dolaşmaları ve geniş gezinti alanlarıyla nefes alma imkanı sağlayan projede yeşil alan miktarı da arttırıldı.

YENİ ÇİÇEKLER EKİLİYOR

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Cumhuriyet Bulvarını farklı çiçek ve bitkilerle süslüyor. Rengarenk çiçekler vatandaşlara yürürken keyif alacakları bir yaşam alanı oluşturuyor. Güzergah boyunca yapılan çalışmalarla Park ve Bahçeler ekipleri şehrin güzelliğine güzellik katıyor.