02 Haz 2022 - 11:34- Gündem G: 02 Haz 2022 - 11:40

Üstüntaş Eczanesi, Çayırova'da açıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Eczacı Mehmet Fırat Üstüntaş, Çayırova'da açtığı Üstüntaş Eczanesi'nin açılışına katıldı

Üstüntaş Eczanesi, Çayırova'da açıldı mask

Çayırova'da Eczacı Mehmet Fırat Üstüntaş'ın açmış olduğu Üstüntaş Eczanesi'nin açılışı Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından yapılarak hizmete girdi. Açılışa katılan davetliler ve Çayırova halkı tarafından yoğun ilgi ile karşılaşan başkan burada Çayırova'ya yapılan büyük projelerinde devam ettiğini söyleyerek, "Vatandaşların huzuru ve mutluluğu için var gücümüzle çalışıyoruz, her zaman vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

TABELA SÖZÜ 

Yoğun ilgi arasında İzmit Ulubatlı Hasan Ortaokulu 7-A sınıfı öğrencisi Ahmet Berat Üstünbaş ile de sohbet eden Başkan Büyükakın, Ahmet Berat'ın "Okulumuz çok güzel ancak yıpranmış olan okul tabelamız değişirse tüm öğrenciler olarak çok mutlu oluruz" demesinin akabinde bu talebe kayıtsız kalmayan Başkan Büyükakın bu temenninin yerine getirilmesinin sözünü verdi. 

02 Haz 2022 - 11:34 - Gündem

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