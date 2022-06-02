Üstüntaş Eczanesi, Çayırova'da açıldı

Çayırova'da Eczacı Mehmet Fırat Üstüntaş'ın açmış olduğu Üstüntaş Eczanesi'nin açılışı Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından yapılarak hizmete girdi. Açılışa katılan davetliler ve Çayırova halkı tarafından yoğun ilgi ile karşılaşan başkan burada Çayırova'ya yapılan büyük projelerinde devam ettiğini söyleyerek, "Vatandaşların huzuru ve mutluluğu için var gücümüzle çalışıyoruz, her zaman vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.
TABELA SÖZÜ
Yoğun ilgi arasında İzmit Ulubatlı Hasan Ortaokulu 7-A sınıfı öğrencisi Ahmet Berat Üstünbaş ile de sohbet eden Başkan Büyükakın, Ahmet Berat'ın "Okulumuz çok güzel ancak yıpranmış olan okul tabelamız değişirse tüm öğrenciler olarak çok mutlu oluruz" demesinin akabinde bu talebe kayıtsız kalmayan Başkan Büyükakın bu temenninin yerine getirilmesinin sözünü verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.