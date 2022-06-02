Üstüntaş Eczanesi, Çayırova'da açıldı

Çayırova'da Eczacı Mehmet Fırat Üstüntaş'ın açmış olduğu Üstüntaş Eczanesi'nin açılışı Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından yapılarak hizmete girdi. Açılışa katılan davetliler ve Çayırova halkı tarafından yoğun ilgi ile karşılaşan başkan burada Çayırova'ya yapılan büyük projelerinde devam ettiğini söyleyerek, "Vatandaşların huzuru ve mutluluğu için var gücümüzle çalışıyoruz, her zaman vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

TABELA SÖZÜ

Yoğun ilgi arasında İzmit Ulubatlı Hasan Ortaokulu 7-A sınıfı öğrencisi Ahmet Berat Üstünbaş ile de sohbet eden Başkan Büyükakın, Ahmet Berat'ın "Okulumuz çok güzel ancak yıpranmış olan okul tabelamız değişirse tüm öğrenciler olarak çok mutlu oluruz" demesinin akabinde bu talebe kayıtsız kalmayan Başkan Büyükakın bu temenninin yerine getirilmesinin sözünü verdi.