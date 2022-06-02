02 Haz 2022 - 11:44- Gündem G: 02 Haz 2022 - 11:45

Güzel Şehrim, Başiskele’ye görsel zenginlik kattı

“Güzel Şehrim Kocaeli Projesi” kapsamında hayata geçirilen resim uygulamaları bu kez, Başiskele Sanayi Köprüsünün ayaklarına uygulandı
Güzel Şehrim, Başiskele’ye görsel zenginlik kattı mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Başkanlığı Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü şehrin birçok noktasındaki duvarlara “Güzel Şehrim Kocaeli Projesi” kapsamında resim uygulaması gerçekleştirdi. Bulunduğu bölgeye görsel ve kent estetiği anlamında zenginlik katan resim uygulaması bu kez D-130 Karayolu üzerinde bulunan Başiskele Sanayi Köprülü Üstgeçidinin köprü ayaklarına resim uygulaması yapıldı. Profesyonel ressamlar tarafından çizilen resimler bölgeye güzel bir hava kattı.

KÖPRÜ AYAKLARI ÇİÇEK AÇTI

Büyükşehir tarafından Kocaeli genelinde uygulanan meydan, bulvar, köprü ve caddelerin duvar zeminlerine resim uygulama çalışmaları vatandaşlardan ilgi görüyor. Bu kapsamda D-130 Karayolu üzerinde bulunan Başiskele Sanayi Köprülü Üstgeçidinin köprü ayaklarına çiçek temalı resim uygulaması yapıldı. Bulunduğu bölgeye görsel anlamda zenginlik katan resim uygulaması, vatandaşlardan da ilgi görüyor.

KENT ESTETİĞİ GÜÇLENİYOR

Yapılan çalışma ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı Başiskele Sanayi Köprülü Üstgeçidine yapılan rengârenk çiçek resim uygulaması ile bölgeye görsel zenginlik kazandırıldı. Kocaeli genelinde hayata geçirdiği üstyapı çalışmalarıyla vatandaşların ulaşımda yol konforunu arttıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Güzel Şehrim Kocaeli Projesi kapsamında uyguladığı resim çalışmaları ile şehrin estetiğini güçlendiriyor.

02 Haz 2022 - 11:44 - Gündem

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