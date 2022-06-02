02 Haz 2022 - 11:45- Gündem G: 02 Haz 2022 - 11:46

Gebze Belediyesi’nin haziran ayı meclisinin 1. oturumu yapıldı

Gebze Belediyesi’nin haziran ayı meclis toplantısının 1. oturumu, kent meydanında bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi.
Gebze Belediyesi’nin haziran ayı meclisinin 1. oturumu yapıldı mask
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Gebze Belediyesi Başkanvekili Sedat Çelik’in yönettiği haziran ayı meclis toplantısında gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı. Gündemin raporlar bölümünde yer alan 1. ve 2. maddeleri oy birliğiyle, 3 ve 4. maddeleri oy çokluğu, 5, 6, 7, 8 ve 9. maddeleri de oy birliği, 10. maddesi oy çokluğuyla kabul edilerek, karara bağlandı. Gündemde yer alan diğer maddelerin de görüşülerek karara bağlandığı haziran ayı olağan meclis toplantısı 1. oturumunda ayrıca; Anadolu Medeniyetleri Birliği meclis üyeliklerine yapılan oylamayla Yasemin Özdemir, Şenay Cebelli Önder asil üyeliğe, Nur Şentürk Tatoğlu da yedek üyeliğe seçildi. Gebze Belediyesi haziran ayı olağan meclis toplantısının 2. oturumu 6 Haziran saat 15.00’te yapılacak.

02 Haz 2022 - 11:45 İHA Kocaeli- Gündem

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