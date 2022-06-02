02 Haz 2022 - 11:45- Gündem G: 02 Haz 2022 - 11:46

Kartepe Belediye meclisinde tarım arazileri konuşuldu

Kartepe Belediyesi’nin haziran ayı meclis toplantısında, tarıma elverişli olup değerlendirilmeyen arazilerin tespiti ve kiralama yöntemi ile ekim yapılmasının sağlanması hakkında bir ay ek süre talebi oy birliğiyle kabul edildi.
Kartepe Belediye meclisinde tarım arazileri konuşuldu mask
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Kartepe Belediyesi haziran ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mustafa Kocaman başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısında 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis gündeminde yer alan Balaban Mahallesi uygulama imar planı ve tarıma elverişli olup değerlendirilmeyen arazilerin tespiti ve kiralama yöntemi ile ekim yapılmasının sağlanması hakkında bir ay ek süre talebi oy birliği, Uzuntarla Mahallesi uygulama imar planı değişikliği oy çokluğu ile kabul edildi.

Meclis gündeminde yer alan Acısu Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi No:440 adresinde bulunan Kartepe Belediyesi’ne ait iş yerinin 10 yıl süre ile kiralanması İmar Komisyonu’na oy birliğiyle havale edildi.

02 Haz 2022 - 11:45 İHA Kocaeli- Gündem

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