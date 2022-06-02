Kartepe Belediye meclisinde tarım arazileri konuşuldu

Kartepe Belediyesi haziran ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mustafa Kocaman başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısında 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis gündeminde yer alan Balaban Mahallesi uygulama imar planı ve tarıma elverişli olup değerlendirilmeyen arazilerin tespiti ve kiralama yöntemi ile ekim yapılmasının sağlanması hakkında bir ay ek süre talebi oy birliği, Uzuntarla Mahallesi uygulama imar planı değişikliği oy çokluğu ile kabul edildi.
Meclis gündeminde yer alan Acısu Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi No:440 adresinde bulunan Kartepe Belediyesi’ne ait iş yerinin 10 yıl süre ile kiralanması İmar Komisyonu’na oy birliğiyle havale edildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.