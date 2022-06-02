Öğrencilerin daha güvenli şekilde okullarına gitmesi ve okul çevresinde oluşabilecek olumsuzlukların önlenmesi için Vali Seddar Yavuz’un talimatıyla " Bir Ders de Jandarmayla" projesi başlatılmıştı. Proje çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okulları ziyaret ederek, öğrencilerle buluştu. Jandarma bölgesinde bulunan 120 okulda öğrenim gören 11 bin 896 öğrenciye, "Suçtan Korunma Yolları", "Bilinçli Teknoloji Kullanımı" ve "Trafik Kuralları" konularında eğitim verilerek, jandarma teşkilatının tanıtımı yapıldı. Faaliyetler sonunda ayrıca çocuklara çevre ve doğa bilinci aşılamak amacıyla "Jandarmadan Size, Sizden Doğaya Armağan" sloganıyla öğrencilerle birlikte daha önceden belirlenen alanlara 500 fidan dikildi.
02 Haz 2022 - 11:47- Eğitim Güncelleme: 02 Haz 2022 - 11:48
Jandarma ekipleri öğrencilerle buluştu
Kocaeli’de jandarma ekipleri "Bir Ders de Jandarmayla" projesi çerçevesinde okulları ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.