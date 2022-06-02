02 Haz 2022 - 11:47- Eğitim G: 02 Haz 2022 - 11:48

Jandarma ekipleri öğrencilerle buluştu

Kocaeli’de jandarma ekipleri "Bir Ders de Jandarmayla" projesi çerçevesinde okulları ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.
Jandarma ekipleri öğrencilerle buluştu mask
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Öğrencilerin daha güvenli şekilde okullarına gitmesi ve okul çevresinde oluşabilecek olumsuzlukların önlenmesi için Vali Seddar Yavuz’un talimatıyla " Bir Ders de Jandarmayla" projesi başlatılmıştı. Proje çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okulları ziyaret ederek, öğrencilerle buluştu. Jandarma bölgesinde bulunan 120 okulda öğrenim gören 11 bin 896 öğrenciye, "Suçtan Korunma Yolları", "Bilinçli Teknoloji Kullanımı" ve "Trafik Kuralları" konularında eğitim verilerek, jandarma teşkilatının tanıtımı yapıldı. Faaliyetler sonunda ayrıca çocuklara çevre ve doğa bilinci aşılamak amacıyla "Jandarmadan Size, Sizden Doğaya Armağan" sloganıyla öğrencilerle birlikte daha önceden belirlenen alanlara 500 fidan dikildi.

02 Haz 2022 - 11:47 İHA Kocaeli- Eğitim

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