02 Haz 2022 - 11:47- Kültür-Sanat G: 02 Haz 2022 - 11:48

Çocuk korosu şarkılarıyla beğeni topladı

Kocaeli’de çocuk korosu tarafından verilen konser dinleyenlerin beğenisini toplandı.
Çocuk korosu şarkılarıyla beğeni topladı mask
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Körfez Belediyesi Çocuk Korosu tarafından, Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde konser düzenlendi. Minikler, birbirinden güzel şarkılarla dinleyenlerin beğenisini kazandı. Şef Hülya Eker ve Murat Kiremitçi’nin önderliğinde uzun zamandır çalışma yürüten koro, çocuk şarkıları ve türküler söyledi. Konser sonunda, koro şefleri Eker ve Kiremitçi’ye, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt tarafından plaket çiçek takdim edildi.

Konseri dinleyen Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Pandemiyi geride bırakarak çocuklarımızın doyasıya eğlendiği bir konser oldu. Hem dinlerken hem de sahnede çocuklarımızı izlerken çok mutlu oldum. Körfez’imizin altın sesli çocuklarını, koro şeflerimizi ve kıymetli ailelerini tebrik ediyorum. Bizlere unutulmaz bir akşam yaşattınız çocuklar. Her birinizin gözlerinden öpüyorum" dedi.

02 Haz 2022 - 11:47 İHA Kocaeli- Kültür-Sanat

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