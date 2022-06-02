Çocuk korosu şarkılarıyla beğeni topladı

Körfez Belediyesi Çocuk Korosu tarafından, Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde konser düzenlendi. Minikler, birbirinden güzel şarkılarla dinleyenlerin beğenisini kazandı. Şef Hülya Eker ve Murat Kiremitçi’nin önderliğinde uzun zamandır çalışma yürüten koro, çocuk şarkıları ve türküler söyledi. Konser sonunda, koro şefleri Eker ve Kiremitçi’ye, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt tarafından plaket çiçek takdim edildi.
Konseri dinleyen Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Pandemiyi geride bırakarak çocuklarımızın doyasıya eğlendiği bir konser oldu. Hem dinlerken hem de sahnede çocuklarımızı izlerken çok mutlu oldum. Körfez’imizin altın sesli çocuklarını, koro şeflerimizi ve kıymetli ailelerini tebrik ediyorum. Bizlere unutulmaz bir akşam yaşattınız çocuklar. Her birinizin gözlerinden öpüyorum" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.