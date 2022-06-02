El emeği göz nuru eserler Derince’de görücüye çıktı

Hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla ülke genelinde kutlanan "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri Derince Kent Meydanı’nda gerçekleştirildi. Programda İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdulkadir Yardımcı konuşma yaptı. Derince Belediyesi Mesleki Eğitim Kursları (DER-MEK) ile birlikte yıl içerisinde birbirinden önemli kurslara imza attıklarını belirten Yardımcı, "Bu eğitim döneminde 650 kursumuzda 11 bine yakın kursiyerimiz eğitim gördü. 7’den 70’e her kesime hitap eden kurslarımıza, yeni dönemde de devam edeceğiz" dedi.
Konuşmanın ardından Derince Kaymakamı Meftun Dallı ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün katılımıyla serginin açılış kurdelesi kesildi. Mehteran gösterisinin sahnelendiği sergi alanında Halk Eğitim Merkezi ve DER-MEK’te yıl içinde hazırlanan eserleri inceleyen Aygün, "Birbirinden güzel el emeği, göz nuru eserleri hazırlayan kursiyerlerimizi ve usta öğreticilerimizi tebrik ediyorum" dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.