Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları’nın (KO-MEK) kursiyerleri arasında öğrenirken eğlenmelerini sağlamak ve bir aile ortamı içinde öğrendikleri bilgileri beceriye dönüştürmek için her yıl düzenlediği resim yarışmasının kazananları belli oldu. Kocaeli ve Turizm temalı gerçekleştirilen resim yarışmasına KO-MEK’te resim branşında 01.09.2020 tarihinden sonra eğitim almış ya da eğitimine devam eden kursiyerler katıldı. Değerlendirme sonucunda Leyla Mutlu birinciliği elde ederken, Canan Bekar ikinci, Esra Abut ise üçüncü oldu. Dereceye giren kursiyerler ödüllerini 14 Haziran 2022 Salı günü gerçekleştirilecek olan KO-MEK İzmit İlçe Sergisinde alacak.
02 Haz 2022 - 14:33- Gündem Güncelleme: 02 Haz 2022 - 14:34
Resim yarışmasında kazananlar belli oldu
KO-MEK’in Kocaeli ve Turizm konulu resim yarışmasının kazananları 14 Haziran’daki İzmit ilçe sergisinde ödüllerini alacak
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.