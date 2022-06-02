Dilovası’na 2 bin 400 metrelik yeni altyapı

Büyükşehir Belediyesi, su baskını ve yağışlı havalarda yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçebilmek için altyapı imalatlarını sürdürüyor. Yakın zamanda Dilovası ilçesi Mimar Sinan Caddesi’nde yağmursuyu altyapı çalışmasını bitiren Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, şimdi de ilçenin en önemli güzergahından birisi olan İstiklal Caddesi’nde yağmursuyu ve kanalizasyon altyapı çalışmasına başladı.
ÇALIŞMALAR BAŞLADI
İş kapsamında Dilovası Belediyesi önünden çalışmalara başlayan Büyükşehir ekipleri, ilçe stadı olan Nihat Karadaş Stadyumu dönüşüne yani Bilal Habeşi Caddesine kadar bin 800’ü yağmursuyu ve 600 metresi kanalizasyon olmak üzere toplamda 2 bin 400 metre altyapı hattı inşa edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.