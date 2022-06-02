02 Haz 2022 - 14:33- Gündem G: 02 Haz 2022 - 14:34

Dilovası’na 2 bin 400 metrelik yeni altyapı

Oluşabilecek su baskınlarının önüne geçmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Dilovası İstiklal Caddesi’nde yağmursuyu altyapı hattı inşasına başladı  

Dilovası’na 2 bin 400 metrelik yeni altyapı mask

Büyükşehir Belediyesi, su baskını ve yağışlı havalarda yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçebilmek için altyapı imalatlarını sürdürüyor. Yakın zamanda Dilovası ilçesi Mimar Sinan Caddesi’nde yağmursuyu altyapı çalışmasını bitiren Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, şimdi de ilçenin en önemli güzergahından birisi olan İstiklal Caddesi’nde yağmursuyu ve kanalizasyon altyapı çalışmasına başladı.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

İş kapsamında Dilovası Belediyesi önünden çalışmalara başlayan Büyükşehir ekipleri, ilçe stadı olan Nihat Karadaş Stadyumu dönüşüne yani Bilal Habeşi Caddesine kadar bin 800’ü yağmursuyu ve 600 metresi kanalizasyon olmak üzere toplamda 2 bin 400 metre altyapı hattı inşa edecek.

02 Haz 2022 - 14:33 - Gündem

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