Orta direğin tek umudu Kandıra sahilleri

Mavi bayraklı plajları ve el değmemiş koylarıyla tatilcilerin gözde mekanlarından Kandıra ilçesi, şehir stresinden kaçıp nefes almak isteyenleri bekliyor. Karadeniz'in en popüler yazlık alanlarından biri olan Kandıra, mavi bayraklı plajlarıyla dikkatleri üzerinde çekmeye devam ediyor. Kocaeli sınırları içerisinde bulunan 7 adet mavi bayraklı plajın 7’si de Kandıra’da bulunuyor. İlimizde Mavi Bayrak taşıyan Seyrek Plajı, Cebeci Halk Plajı, Kerpe Halk Plajı, Bağırganlı Halk Plajı, Kumcağız Halk Plajı, Miço Koyu Kadınlar Plajı, Kovanağzı Halk Plajı her sene olduğu gibi bu yıl da deniz tutkunlarını ağırlayacak.

ORTA DİREĞİN GÖZÜ KANDIRA’DA

Son bir sene içerisinde yapılan fahiş zamlar tatilcilerin de hevesini kursağında bırakacak. Akaryakıta gelen zamlar ve enflasyon ile birlikte tatil masrafları da doğru orantılı arttı. Ege ve Akdeniz’de tatil yapmak orta direk vatandaş için sadece hayal oldu. Fiyatı 10 binleri geçen Ege ve Akdeniz’deki tatil beldeleri Kandıra’ya olan rağbeti arttıracak. Orta direk vatandaşa daha çok hitap eden Kandıra’da bayram için şimdiden rezervasyonlar dolmak üzere. 4 kişilik bir aile için günlük 450 TL ile 800 TL arasında konaklama bulunuyor.

SAHİLLERE AKTARMASIZ TOPLU TAŞIMA

Büyükşehir Belediyesi denetiminde olan Kandıra plajlarına giriş ücretsiz. Haftanın 7 günü hizmet veren Kandıra plajlarında 2022 yılı şezlong ve şemsiye tarifesi henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl şezlong ve şemsiye 10 TL’den kiralanırken çadır ise günlük 40 TL’den kiralanabiliyordu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşları mavi bayraklı sahillere aktarmasız ulaşımını sağlayacak olan Büyükşehir Belediyesi otobüsleri, Körfez ile Kefken arasında hizmet verecek. UlaşımPark’ın resmi internet sitesinde tam bilet fiyatı ise 20 TL olarak gösteriliyor.

“40 BİN YATAK”

Yeni sezon ile ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Kandıra Turizm Derneği Başkanı Murat Güneş, bölgede ruhsatlı olarak hizmet veren 50 pansiyon ve otelin bulunduğunu ifade etti. Resmi kayıtlı olan yerlerin toplam kapasitesinin ortalama 5 bin civarında olduğunu belirten Güneş, kayıt dışı olarak kiralanan yerler ile birlikte bu sayınını 40 bine çıktığını ifade etti. Güneş, “Bu işi kayıt dışı yaparak kendi evini, odasını kiralayanları da hesap edersek yaklaşık 40 bin kişi kapasite var. Kumcağız, Kefken Babalı bölgelerinde bu şekilde çok ev var” dedi.

“GÜNLÜK 450-800 TL’LİK KONAKLAMA”

4 kişilik bir ailenin konaklama maliyeti ile ilgili ortalama fiyat veren Güneş, “4 kişilik bir aile Cebeci’de günlük 700 TL civarında, Kefken’de günlük 500 TL civarında, Kerpe’de 600-700 TL civarında tatilini yapabilir. Bölgede fiyatlar günlük 450-800 lira arasında değişiyor. Mutfaklı daire bunlar. Otellerde ise kişi başı 200 olarak hesaplanabilir. Kahvaltı dahil. Bu fiyatlar geçtiğimiz yıl daha düşüktü. 300 ile 600 TL arasındaydı. Her şeye zam geldi. Biz elimizden geldiğince zamları az yansıtmaya çalıştık” dedi.

“DAHA HAREKETLİ OLMASINI BEKLİYORUZ”

Bayram için şimdiden çok fazla telefon aldıklarını ifade eden Güneş, “Bayram için her gün telefon alıyoruz. Son zamanlarda gelen zamlar herkesi olumsuz etkiledi. Yol masrafları çok fazla arttı. Ege ve Güney bölgelerine gidecek olan orta gelirli vatandaşı bu durum etkiler. O yüzden Kandıra’nın tercih edilmesine neden olur. Akdeniz’e 2 bin lira yakıt ile gidecek vatandaş 250 lira ile İstanbul’dan Kandıra’ya gelebiliyor. Bu nedenle bu sene buranın daha hareketli olmasını bekliyoruz” dedi.

YENİ KANDIRA YOLU’NU DEĞERLENDİRDİ

Yeni Kandıra Yolu ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Güneş, “Yeni Kandıra Yolu’nun bize şu anda bir dezavantajı var. Açılan bir kısım var. Açılamayan kısımda yolda şerit sayısı düştüğü için yoğun bir trafik oluyor. Çalışma yapılıyor yolda. Eğer önümüzdeki 1 ay içerisinde toparlanırsa o bölgenin bize çok katkısı olur. Yol bu sene çok pozitif etki etmeyebilir ama seneye büyük katkısı olur” ifadelerini kullandı. Öte yandan vatandaşa uyarıda bulunan Güneş, “Özellikle bayram için erken rezervazyon yapılsın. Bayramda yolda ciddi sıkıntı oluyor” dedi.