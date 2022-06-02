“Tek şikayetimiz, işimize taş koyan kaçak taşımacılar”

Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, pandemi sonrası ilk resmi ziyaretini, S.S 152 nolu Sırasöğütler Kamyon ve Kamyonetçiler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’ne gerçekleştirdi. İl Müdürü Uzunkaya’ya ziyaretinde, Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdürü Sultan Kurbanoğlu da eşlik ederken Kooperatif Başkanı Ahmet Çolak misafirleriyle yakından ilgilendi.

“SİZLERLE GURUR DUYUYORUM”

Köşklüçeşme’de bulunan kooperatif merkezine gerçekleşen ziyarette konuşan Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, “Pandemi sonrası ilk ziyaretimize buraya yapmamızdaki amacımız çalışmalarınızdaki başarılar önemli etken olmuştur. Ticaret İl Müdürlüğü olarak, her kamyoncu ve esnaf kardeşimizin yanında ve emrindeyiz. Bizlere günün 24 saati sadece ‘alo’ demeniz yeterlidir. Sırasöğütler Kooperatifi çalışmalarıyla devlete olan katma değeri ile örnek bir kooperatif olmuştur. Bu bağlamda başarılı çalışmalarından dolayı sizlerle gurur duyuyor ve tebrik ediyorum” dedi.

“TÜM ÜYELERİMİZE EV YAPTIK”

Ziyaretlerinden dolayı mutluluk duyduklarını belirten S.S 152 Nolu Sırasöğütler Kamyon ve Kamyonetçiler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Çolak ise, “Sırasöğütler Kooperatifi olarak, 2007’de başlayıp 2012’de bitirerek tüm üyelerimize Adem Yavuz Mahallesi’nde ev yaptık. 57 bin TL’ye mal ederek üyelerimizin her birini ev sahibi yapmak bizlerin en önemli çalışması oldu. Üyelerimizin kaza geçirmesi durumunda da yanlarında oluyoruz. Kooperatif olarak, her düşen üyenin mutlaka elinden tutuyoruz. Yaklaşık 15 yıldır aralıksız ihtiyaç sahibi öğrencilere de burs imkânı sağlıyoruz” dedi.

“TEK ŞİKAYETİMİZ KAÇAK TAŞIYICILAR”

Kaçak taşıyıcıların işlerine taş koyduğunu ifade eden Çolak, “Tüm şoförlerimiz gerekli belgelere sahip, araçlarımız lisanslı. Tek şikâyetimiz bizler gerekli tüm izinleri alırken, piyasada kaçak taşıyıcıların olmasıdır. Bu kaçak taşımacılık bizim sektörümüzü vuruyor ve işimize taş koyuyor. Daha ucuza taşımak adına fabrikaların bu konuda daha ciddi oranda denetlenmesini istiyoruz” diyerek Ticaret İl Müdürü Uzunkaya’dan destek istedi.