02 Haz 2022 - 14:48- Gündem G: 02 Haz 2022 - 14:50

Her türlü cinsiyetçi, ayrımcı uygulamalara son verilsin

İzmit Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Av. Ezgi Çalışkan, son dönemde Kocaeli’de yaşanan konser iptalleri, giyim ve yaşam tarzına müdahale nedeniyle yaptığı açıklamada, “Yetkilileri, Anayasamıza ve yasalara aykırı tüm bu cinsiyetçi, ayrımcı ve baskıcı uygulamalara son vermeye çağırıyoruz” dedi

Her türlü cinsiyetçi, ayrımcı uygulamalara son verilsin mask

İzmit Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Av. Ezgi Çalışkan, “Sanatçıların yaşam tarzı, giyim tarzı, hayat görüşü ve düşünce biçimlerinin birtakım gruplarca maksadını aşar şekilde işaret edilmesinin ardından, bu sanatçıların sanatsal eylemlerinin açıkça veya örtülü biçimde siyasi saikler güdülerek yetkili makamlarca kısıtlanması kabul edilemez” dedi.

“BASKICI UYGULAMALAR”

“Öte yandan Başiskele’de şort giydiği için bir kadın müşterinin kafeden kovulması, kafenin önüne ‘burada açık giyinmek yasaktır’ şeklinde ayrımcı, dışlayıcı ve baskıcı bir ibareye yer verilmiş olması bireylerin Anayasal temel hak ve özgürlüklerinin haksız ve hukuksuz biçimde ihlaline neden olmuştur. Yaşanan bu gelişmeler, bu ülkede ve bu kentlerde yaşayan gençleri umutsuzluğa ve ayrışmaya sürüklemektedir. Yetkilileri, Anayasamıza ve yasalara aykırı tüm bu cinsiyetçi, ayrımcı ve baskıcı uygulamalara son vermeye çağırıyoruz” dedi.

02 Haz 2022 - 14:48 - Gündem

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