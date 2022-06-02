Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AKP İlçe Başkanı Koray Merdan ve teşkilat mensuplarıyla birlikte, Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı Başkanı Kenan Öge’ye hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Vakıf Başkanı Kenan Öge, Aygün ve Merdan’ın ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek yapılan çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.
“ÖĞRENCİYE BURS ÇOK GÜZEL BİR İŞ”
Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı’nın yaptığı güzel işlere şahit olduklarını belirten Başkan Zeki Aygün, “Öğrencilere burs vermek, onların eğitim masraflarını karşılamak çok güzel bir iştir. Vakfın destek olduğu her bir öğrenci eğitimini tamamlayıp vatana millete faydalı işler yaptığında, vakıf yöneticileri olarak kendinizle gurur duymalısınız” dedi. Ziyarette karşılıklı hediye takdiminden sonra toplu olarak hatıra fotoğrafı çekildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.