Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AKP İlçe Başkanı Koray Merdan ve teşkilat mensuplarıyla birlikte, Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı Başkanı Kenan Öge’ye hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Vakıf Başkanı Kenan Öge, Aygün ve Merdan’ın ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek yapılan çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.

“ÖĞRENCİYE BURS ÇOK GÜZEL BİR İŞ”

Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı’nın yaptığı güzel işlere şahit olduklarını belirten Başkan Zeki Aygün, “Öğrencilere burs vermek, onların eğitim masraflarını karşılamak çok güzel bir iştir. Vakfın destek olduğu her bir öğrenci eğitimini tamamlayıp vatana millete faydalı işler yaptığında, vakıf yöneticileri olarak kendinizle gurur duymalısınız” dedi. Ziyarette karşılıklı hediye takdiminden sonra toplu olarak hatıra fotoğrafı çekildi.