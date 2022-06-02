Atakent Cihan Hastanesi’nden Emniyet Müdürü Arslan’a ziyaret

Atakent Cihan Hastanesi Genel Müdürü Latif Sezgin ile Genel Müdür Yardımcısı Gültekin Görüm, Başiskele İlçe Emniyet Müdürü görevini yürüten ve bir süre önce İzmit İlçe Emniyet Müdürü görevine atanan Sinan Arslan’a makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Gerçekleştirilen ziyarette Atakent Cihan Hastanesi’nin yeni yapılanma süreci hakkında bilgi veren Genel Müdür Latif Sezgin, kaliteli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti sunumu konusunda dikkatli olduklarını, hastaların konforu ve memnuniyetini odağa alarak hizmet standartlarını yükselttiklerini belirtti.
“EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜMÜZ YANINIZDA”
Hastanede gerçekleştirilen yeni düzenlemelerin gözle görülür katkılar sağladığını ifade eden İlçe Emniyet Müdürü Sinan Arslan, Atakent Cihan Hastanesi’nin bulunduğu bölgede sağlık ihtiyacı potansiyelinin önemli bir bölümünü karşıladığına değindi. Yaşanacak tüm sağlık sorunlarında İlçe Emniyet Müdürlüğünün yanında olduklarını ifade eden Atakent Cihan Hastanesi Genel Müdürü Latif Sezgin ve Genel Müdür Yardımcısı Gültekin Görüm, misafirperverlikleri için Sinan Arslan’a teşekkür etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.