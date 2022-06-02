Atakent Cihan Hastanesi’nden Emniyet Müdürü Arslan’a ziyaret

Atakent Cihan Hastanesi Genel Müdürü Latif Sezgin ile Genel Müdür Yardımcısı Gültekin Görüm, Başiskele İlçe Emniyet Müdürü görevini yürüten ve bir süre önce İzmit İlçe Emniyet Müdürü görevine atanan Sinan Arslan’a makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Gerçekleştirilen ziyarette Atakent Cihan Hastanesi’nin yeni yapılanma süreci hakkında bilgi veren Genel Müdür Latif Sezgin, kaliteli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti sunumu konusunda dikkatli olduklarını, hastaların konforu ve memnuniyetini odağa alarak hizmet standartlarını yükselttiklerini belirtti.

“EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜMÜZ YANINIZDA”

Hastanede gerçekleştirilen yeni düzenlemelerin gözle görülür katkılar sağladığını ifade eden İlçe Emniyet Müdürü Sinan Arslan, Atakent Cihan Hastanesi’nin bulunduğu bölgede sağlık ihtiyacı potansiyelinin önemli bir bölümünü karşıladığına değindi. Yaşanacak tüm sağlık sorunlarında İlçe Emniyet Müdürlüğünün yanında olduklarını ifade eden Atakent Cihan Hastanesi Genel Müdürü Latif Sezgin ve Genel Müdür Yardımcısı Gültekin Görüm, misafirperverlikleri için Sinan Arslan’a teşekkür etti.