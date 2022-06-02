02 Haz 2022 - 14:52- Ekonomi G: 02 Haz 2022 - 14:53

Kocaeli’de ulaşıma 25-35 civarında zam talebi!

Son zammın Nisan ayında yapıldığı Kocaeli ulaşımında Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası, UKOME’ye yüzde 25-35 civarında zam talebinde bulundu. Başkan Kurt, “1 litre mazot ile ancak 5 yolcu taşınıyor” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Kocaeli’de ulaşıma 25-35 civarında zam talebi! mask

Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası’nın talep ettiği yüzde 50 zamla ilgili UKOME yaptığı online toplantıda Mart ayında şehir içi ulaşıma yüzde 26.43, diğer tüm hatlara yüzde 25 oranında zam yapılmasına karar verdi. Düzenleme kapsamında şehir içi tam bilet 4 lira 35 kuruştan 5,5 TL oldu. Tam bilete toplamda 1 lira 15 kuruş zam yapıldı. Zam, 1 Nisan 2022 tarihi itibariyle uygulanmaya başlandı. Akaryakıt ve birçok kaleme son aylarda üst üste yapılan zamlar sonrası Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası 10 gün önce UKOME’ye başvuru yaparak yüzde 25-35 oranında artış talep etti.

BİR LİRADAN AŞAĞI ZAM GELMİYOR”

Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, Yüzde 25 ile 35 civarında zam talep ettiklerini belirterek fiyat tarifesi noktasında Kocaeli’nin diğer illere göre düşük kaldığını söyledi. Kurt, “Bu zamların altından kalkmamız mümkün değil. Bir liradan aşağı zam gelmiyor. Günlük ortalama 50 litre yakıyoruz bu da ayda 1 buçuk TL yapıyor. Son bir haftada 4 buçuk TL zam gelmesiyle birlikte haftada 4 buçuk TL yapıyor” dedi.

1 LİTRE MAZOT İLE ANCAK 5 YOLCU TAŞINIYOR”

Zamların verilen desteklerin hepsini götürdüğünü vurgulayan Kurt, sadece mazot fiyatları değil lastik fiyatlarının da, tamirat, tadilat fiyatlarını da etkilediğini söyledi. İnsanlar gerçekten çok zor durumda. Biz de esnaf olarak çok zor durumdayız. Nisan ayında yüzde 26 civarında zam almıştık ancak bu zam bizi ancak iki ay idare edebildi” dedi. Son olarak Kurt, “54 yaşındayım. Ben böyle bir durum görmedim. 1 litre mazot ile ancak 5 yolcu taşınıyor” şeklinde konuştu.

02 Haz 2022 - 14:52 - Ekonomi

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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