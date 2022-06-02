Mobilya, Ağaç İşleri ve Ormancılık Sektörü KOTO’da toplandı

Kocaeli Ticaret Odası’nın komiteleri, sektörlerin geleceğini planlamak ve güncel sorunlarına ortak akılla çözüm geliştirmek adına toplantılarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Mobilya, Ağaç İşleri ve Ormancılık Grubu’nun yer aldığı 5. Meslek Komitesi, gelen Kocaeli Sanayi Odası, Körfez Ticaret Odası ve Gebze Ticaret Odası’nın aynı iş kolundaki seçilmiş Oda organlarıyla toplantıda bir araya geldi.

KATILIM YOĞUN OLDU

KOTO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Barış’ın, Meclis Üyeleri Murat Aydın, Metin Sözer, Komite Başkanı Seyit Orhan Kabasakal, Komite Başkan Yardımcısı Abdullah Bostan, Komite Üyesi Abdurrahman Şahinkaya ile birlikte ev sahipliği yaptığı programa, ilimiz Odalarının seçilmiş komite üyeleri eksiksiz katıldı. Sektörün güncel ve geleceği ilgilendiren sorunlarının çözümü için bu toplantıların çok önemli olduğuna vurgu yapan Yönetim Kurulu Üyesi Barış, “Daha önce İzmir Sanayi ve Ticaret Odası’ndaki sektör temsilcileriyle bir araya gelerek toplantı yaptık. Şimdi de ilimiz odalarının siz değerli temsilcileriyle bir araya gelerek, gerek ulusalda gerekse yerelde çözüm arayışlarımızı sürdürmek, birlikten kuvvet doğar ilkesiyle de çabuk sonuç almak istiyoruz” dedi.

TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİ

Toplantıda, elektrik ve doğalgaza gelen zamlar sebebiyle yaşanan sıkıntılar, hammadde başta olmak üzere sektördeki maliyet artışları, tedarikte yaşanan aksaklıklar, sektörün güneş enerjisi sistemini kurmasının desteklenmesi, Odaların, ihracat ile ilgili üyelere destek vermesi, Fordaq, Tradeatlas gibi platformlarla anlaşmalar sağlayarak indirimli faydalanması, istihdamda yaşanan sorunlar, ihalelerde yaşanan sıkıntılar, ithalatta ve vergilendirmede karşılaşılan sorunlar, Rusya – Ukrayna savaşının sektöre etkisi ve Rusya’ya uygulanan ekonomik ambargodan Türk firmaların yararlanmasının önünün açılması, Mobilya sektöründe bilirkişilik olan konularda yaşanan sıkıntılar, işletmelerin ihtiyaç duyduğu eğitimler masaya yatırıldı.