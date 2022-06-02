CHP Başiskele’den Kitaphane için hem eleştiri hem de öneri

CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman, sosyal medya hesabı üzerinden Başiskele Belediyesi’nin projesi olan Kitaphane Projesi ile ilgili açıklama yaptı. Acurman, “Başiskele Belediyesi’nin tamamladığı Kitaphane projesini inceledik. Öncelikle kente koyulan her bir tuğla kıymetlidir. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Genç komşularımın sıcak yaz günlerinde orada oturup ders çalışabilmesi kent adına kıymetlidir. Ancak gelelim şerhlerimize. Yüz bin nüfusu aşmış bir kentte tek seçenek bu küçük bina ve içindeki masa/teknik donanım bu ölçek için çok eksik. Sessiz alanın genişletilmesi kıymetli olur” dedi.

“KATKI SUNMAK İSTİYORUZ”

“Bu yeni yapı, ulu önder Atatürk’e hakaret ettiği mahkeme kararı ile tescil edilmiş bir adamın kitabını barındırıyor” diyen Acurman, “Ülkemizin en temel değerine hakareti tescillenmiş bir şahsın derhal bu merkezden uzaklaştırılmasını istiyoruz. Kitaphane ziyaretimiz sırasında ihale ile alınan Atatürk konulu kitapları yerlerinde göremedik. Sanırım ki genç kardeşlerimizin ulu öndere olan sevgisi çok büyük ve kitaplar da sayıca yetersiz, e bir Atatürk kitaplığı da yok. Sayın başkan, bu güzel yapının amacına ulaşması ve gözünüzden kaçan Atatürk kitaplığını tam manasıyla kurmanız için Ata’nın hak ettiği değerle genç komşularımla buluşmasına biz de katkı sunmak istiyoruz. Bu amaçla bir kısmı envanterinizde olan ancak bir kısmı da bizim tarafımızdan eklenecek Ata kitaplarını kentimizin tek kütüphanesine bağışlayacağız. Katkımızı kabul edip, en başköşeye bir Atatürk tablosu ile Atatürk kitaplığını yerleştireceğinizi umarız. Genç komşularıma, Falih Rıfkı Atay’ın Çankaya’sından başlamalarını öneririm” ifadelerine yer verdi.