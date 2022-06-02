02 Haz 2022 - 15:04- Asayiş G: 02 Haz 2022 - 15:07

Emekli başkomiser hayatını kaybetti

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünden emekli başkomiser, 3 çocuk babası Alaettin Ertan (74) iç kanama nedeniyle vefat etti. Cenazesi...
Emekli başkomiser hayatını kaybetti mask

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünden emekli başkomiser, 3 çocuk babası Alaettin Ertan (74) iç kanama nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Yahya Kaptan Merkez Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.

02 Haz 2022 - 15:04 - Asayiş

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