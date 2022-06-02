Kocaeli'de 328 operasyon yapıldı! 51 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 ayda yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 1-31 Mayıs tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 306 ayrı operasyonda 471 gram sentetik uyuşturucu, 903 gram metamfetamin, 156 adet sentetik ecza, 43 kök kenevir, bin 512 adet uyuşturucu hap, 133 gram eroin, 631 gram esrar, 104 gram skunk, 2 gram kokain, 1 gram afyon sakızı, 9 adet tabanca, 84 adet fişek, 14 adet hassas terazi, 1 adet tüfek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 33 bin 250 TL para ele geçirildi.

509 kişiye işlem yapıldı

Operasyonlarda toplam 472 şahsa adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 51’i tutuklandı. Şüphelilerden 4’ü adli kontrolle, diğer 410 kişi işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 7 şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 22 ayrı operasyonda 100 gram esrar, 37 gram metamfetamin, 158 kök kenevir, 58 gram sentetik uyuşturucu ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 37 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında serbest yargılanma kararı verildi.