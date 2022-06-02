Türkiye'nin genç, dinamik ve yenilikçi bankası Odeabank, yeni misyon ve vizyonu ile işveren markasının tanıtımını şirket içerisinde gerçekleştirdiği bir etkinlikle duyurdu. Toplantıda Türkiye’nin önde gelen “fijital” bankası olma vizyonunu açıklayan Odeabank, yenilikçi çalışma kültürünün ve çalışan deneyiminin zenginleştirilmesini içeren işveren kimliğinin güçlendirilmesi çalışmalarını da “Odealist” ismi altında yürütecek. Yeni misyon, vizyon ve işveren markasının tanıtım toplantısında konuşan Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü, “Kurum değerlerini ‘Odealist’ çatısı altında birleştirdik” dedi.
02 Haz 2022 - 15:28- Ekonomi Güncelleme: 02 Haz 2022 - 15:29
Odeabank yeni misyon, vizyon ve işveren markasını açıkladı
Türkiye'nin genç, dinamik ve yenilikçi bankası Odeabank, yeni misyon ve vizyonu ile işveren markasının tanıtımını şirket içerisinde gerçekleştirdiği...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.