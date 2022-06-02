02 Haz 2022 - 15:28- Ekonomi G: 02 Haz 2022 - 15:29

Odeabank yeni misyon, vizyon ve işveren markasını açıkladı

Türkiye'nin genç, dinamik ve yenilikçi bankası Odeabank, yeni misyon ve vizyonu ile işveren markasının tanıtımını şirket içerisinde gerçekleştirdiği...
Odeabank yeni misyon, vizyon ve işveren markasını açıkladı mask

Türkiye'nin genç, dinamik ve yenilikçi bankası Odeabank, yeni misyon ve vizyonu ile işveren markasının tanıtımını şirket içerisinde gerçekleştirdiği bir etkinlikle duyurdu. Toplantıda Türkiye’nin önde gelen “fijital” bankası olma vizyonunu açıklayan Odeabank, yenilikçi çalışma kültürünün ve çalışan deneyiminin zenginleştirilmesini içeren işveren kimliğinin güçlendirilmesi çalışmalarını da “Odealist” ismi altında yürütecek. Yeni misyon, vizyon ve işveren markasının tanıtım toplantısında konuşan Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü, “Kurum değerlerini ‘Odealist’ çatısı altında birleştirdik” dedi.
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02 Haz 2022 - 15:28 - Ekonomi

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