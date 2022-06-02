Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre % 24,6 artarak 23 milyar 368 milyon dolar, ithalat %35,0 artarak 29 milyar 480 milyon dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Kocaeli ilinde ihracat 2022 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre % 41,7 artarak 1 milyar 490 milyon 672 bin dolar, ithalat % 35,2 artarak 1 milyar 680 milyon 168 bin dolar olarak gerçekleşti.
02 Haz 2022 - 15:28- Ekonomi Güncelleme: 02 Haz 2022 - 15:29
Nisan ayında ihracat % 24,6, ithalat % 35,0 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine gör...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.