02 Haz 2022 - 15:28- Ekonomi G: 02 Haz 2022 - 15:29

Nisan ayında ihracat % 24,6, ithalat % 35,0 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine gör...
Nisan ayında ihracat % 24,6, ithalat % 35,0 arttı mask

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre % 24,6 artarak 23 milyar 368 milyon dolar, ithalat %35,0 artarak 29 milyar 480 milyon dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Kocaeli ilinde ihracat 2022 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre % 41,7 artarak 1 milyar 490 milyon 672 bin dolar, ithalat % 35,2 artarak 1 milyar 680 milyon 168 bin dolar olarak gerçekleşti.
# ile, bir

02 Haz 2022 - 15:28 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.257.069 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Odeabank yeni misyon, vizyon ve işveren markasını açıkladı mask
Odeabank yeni misyon, vizyon ve işveren markasını açıkladı
Nisan ayında ihracat % 24,6, ithalat % 35,0 arttı mask
Nisan ayında ihracat % 24,6, ithalat % 35,0 arttı
Kahve Dünyası’ndan Dünya Süt Günü’ne özel anket mask
Kahve Dünyası’ndan Dünya Süt Günü’ne özel anket
Kuveyt Türk ve ONSA Rafineri’den ‘Altın Tasarruf Ekosistemi Projesi’ mask
Kuveyt Türk ve ONSA Rafineri’den ‘Altın Tasarruf Ekosistemi Projesi’
Petlas Türkiye’nin en büyük 73’üncü sanayi kuruluşu oldu   mask
Petlas Türkiye’nin en büyük 73’üncü sanayi kuruluşu oldu  
Yes Food Expo & Forum mask
Yes Food Expo & Forum
Anket Sizce Kocaelispor'da başkan kim olmalı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL