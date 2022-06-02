02 Haz 2022 - 15:28- Ekonomi G: 02 Haz 2022 - 15:30

Aksigorta Hasar Dosyalarını çözüyor

Aksigorta, insan zekasıyla yapay zekanın etkileşiminden ortaya çıkan ‘Hasar İnceleme Asistanı’ projesiyle, 2021 yılında 145.000 hasar dosyası inceledi...

Aksigorta, insan zekasıyla yapay zekanın etkileşiminden ortaya çıkan ‘Hasar İnceleme Asistanı’ projesiyle, 2021 yılında 145.000 hasar dosyası inceledi. Bir hasar dosyasının 17 dakika gibi oldukça kısa bir sürede incelendiği proje ile yılda yaklaşık 33 bin adet ekstra dosya inceleme kapasitesi kazandırıldı. “Hasar İnceleme Asistanı” projesi IDC Türkiye Finans Teknoloji Ödülleri’nde Kurumsal Dönüşüm kategorisinde 2’ncilikle ödüllendirildi. Aksigorta Dijital Asistan (ADA) ile hasar incelemecilerin hayatını kolaylaştırarak dosyaların inceleme sürelerinin kısaltılması ve dosya ödeme onay ve ret kararlarının daha hızlı alınması sağlandı.
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02 Haz 2022 - 15:28 - Ekonomi

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