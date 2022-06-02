02 Haz 2022 - 15:29- Gündem G: 02 Haz 2022 - 15:32

Karamürselli öğrenciler resimdeki yeteneğini sergiledi

Karamürsel Bekir İlhami Fatma Nedime Calp İlkokulu öğrencilerinin açılışını yaptığı ‘Minik Kalpler’ adlı resim sergisi büyük beğeni topladı

Karamürselli öğrenciler resimdeki yeteneğini sergiledi mask
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Karamürsel Bekir İlhami Fatma Nedime Calp İlkokulu öğrencilerinin hazırladıkları ‘Minik Kalpler’ adlı resim sergisi açılışı törenle gerçekleştirildi. Açılış törenine Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, Okul Müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı. Öğretmen Hasan Çıkmış ve Atölye grubu öğrencilerinin yapmış oldukları resimlerini sergileyen ilkokul öğrencileri büyük beğeni topladı.

“SANATI SEVEN FERTLER YETİŞECEK”

Açılışta konuşan Okul Müdürü Timur Sağsöz, “Okulu, sadece akademik bilgilerin öğretildiği, tek yönlü bir yapı üzerine teşekkül ettirmiyoruz. Sadece sanata ilgi duyan ve sanatla iştigal olan öğrenciler yerine, sanatı kültür olarak gören bir nesil yaratma hedefimiz vardır. Bu kültür; okullardan başlayarak ilçemize, daha sonra ilimize ve tüm Türkiye’ye yayılarak sanatı seven ve kültürü algılayan fertler yetiştirecektir. Sanatsal ifadenin sahip olduğu eşsiz güç, çevrenin geri kazanılması mücadelesinde dikkate alınmalı, her bakımdan öne çıkarılmalıdır” dedi.

02 Haz 2022 - 15:29 - Gündem

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