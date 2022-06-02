Karamürselli öğrenciler resimdeki yeteneğini sergiledi

Karamürsel Bekir İlhami Fatma Nedime Calp İlkokulu öğrencilerinin hazırladıkları ‘Minik Kalpler’ adlı resim sergisi açılışı törenle gerçekleştirildi. Açılış törenine Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, Okul Müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı. Öğretmen Hasan Çıkmış ve Atölye grubu öğrencilerinin yapmış oldukları resimlerini sergileyen ilkokul öğrencileri büyük beğeni topladı.
“SANATI SEVEN FERTLER YETİŞECEK”
Açılışta konuşan Okul Müdürü Timur Sağsöz, “Okulu, sadece akademik bilgilerin öğretildiği, tek yönlü bir yapı üzerine teşekkül ettirmiyoruz. Sadece sanata ilgi duyan ve sanatla iştigal olan öğrenciler yerine, sanatı kültür olarak gören bir nesil yaratma hedefimiz vardır. Bu kültür; okullardan başlayarak ilçemize, daha sonra ilimize ve tüm Türkiye’ye yayılarak sanatı seven ve kültürü algılayan fertler yetiştirecektir. Sanatsal ifadenin sahip olduğu eşsiz güç, çevrenin geri kazanılması mücadelesinde dikkate alınmalı, her bakımdan öne çıkarılmalıdır” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.