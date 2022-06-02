Karamürsel Halk Eğitim’den yılsonu sergisi

Karamürsel Dereköy Gazanfer Bilge İlkokulu’nda açılan sergi programına Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkan Yardımcısı Nazmiye Tunç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bahar Kaplan Yavuz, Dereköy Muhtarı Vehbi Karataş, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Kurs öğretmeni Hikmet Gizem Temel tarafından davetlilere 2021-2022 eğitim yılı hakkında yaptıkları çalışmalar ve eğitimler hakkında bilgi verdi. Ardından sergi açılışı yapılarak, 27 kursiyerin birbirinden güzel eserleri sergilendi. Serginin açılışıyla birlikte protokol sergiyi gezerek kurs öğretmeni ve kursiyerleri tebrik etti.