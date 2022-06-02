Karamürsel Dereköy Gazanfer Bilge İlkokulu’nda açılan sergi programına Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkan Yardımcısı Nazmiye Tunç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bahar Kaplan Yavuz, Dereköy Muhtarı Vehbi Karataş, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Kurs öğretmeni Hikmet Gizem Temel tarafından davetlilere 2021-2022 eğitim yılı hakkında yaptıkları çalışmalar ve eğitimler hakkında bilgi verdi. Ardından sergi açılışı yapılarak, 27 kursiyerin birbirinden güzel eserleri sergilendi. Serginin açılışıyla birlikte protokol sergiyi gezerek kurs öğretmeni ve kursiyerleri tebrik etti.
02 Haz 2022 - 15:31- Gündem Güncelleme: 02 Haz 2022 - 15:32
Karamürsel Halk Eğitim’den yılsonu sergisi
Karamürsel Dereköy Mahallesi’nde Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü’ne bağlı Ev Dekorasyonu ve Giyim kursu yılsonu sergisi açıldı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.