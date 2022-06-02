Cebir Koleji’nden İstanbul’un Fethi için anlamlı sergi

İstanbul’un Fethi tüm ülke genelinde coşkuyla kutlanırken kentimizin köklü eğitim kurumlarından olan ve 29 yıldır faaliyet gösteren Özel Cebir Okulları da anlamlı etkinlikleriyle bu coşkuya katkı sağladı. İzmit Kampüsü’nde İstanbul’un Fethi’nin 569’uncu yıldönümü sebebiyle birbirinden değerli tablolar sergilendi. Oldukça beğeni toplayan sergiyi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, Topkapı Sarayı ve kutsal emanetler süsledi.
VELİLER DE ÇOK BEĞENDİ
Programda, Özel Cebir Koleji İzmit Kampüsü Müdürü Veysel Öztekin, Fen ve Yazılım Lisesi Müdürü Yaşar Mert, Anadolu Lisesi Müdürü Murat Mısır, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Programa katılan veliler, düzenlenen sergiyi çok beğendiklerini ifade ederek okul yönetimine teşekkür ettiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.