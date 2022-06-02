02 Haz 2022 - 15:32- Gündem G: 02 Haz 2022 - 15:33

Cebir Koleji’nden İstanbul’un Fethi için anlamlı sergi

İzmit’in köklü eğitim kurumlarından olan Özel Cebir Okulları, İstanbul’un Fethi’nin yıldönümü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı

Cebir Koleji’nden İstanbul’un Fethi için anlamlı sergi mask

İstanbul’un Fethi tüm ülke genelinde coşkuyla kutlanırken kentimizin köklü eğitim kurumlarından olan ve 29 yıldır faaliyet gösteren Özel Cebir Okulları da anlamlı etkinlikleriyle bu coşkuya katkı sağladı. İzmit Kampüsü’nde İstanbul’un Fethi’nin 569’uncu yıldönümü sebebiyle birbirinden değerli tablolar sergilendi. Oldukça beğeni toplayan sergiyi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, Topkapı Sarayı ve kutsal emanetler süsledi.

VELİLER DE ÇOK BEĞENDİ

Programda, Özel Cebir Koleji İzmit Kampüsü Müdürü Veysel Öztekin, Fen ve Yazılım Lisesi Müdürü Yaşar Mert, Anadolu Lisesi Müdürü Murat Mısır, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Programa katılan veliler, düzenlenen sergiyi çok beğendiklerini ifade ederek okul yönetimine teşekkür ettiler.

02 Haz 2022 - 15:32 - Gündem

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