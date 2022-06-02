Şiir ve Edebiyat Evi hayırlı olsun

İzmit Belediyesi, önceki gün Şiir ve Edebiyat Evi’ni hizmete açtı. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğü ve Aydili Sanat Derneği işbirliğiyle kentimiz usta şair ve yazarlarından Ruşen Hakkı anısına dizayn edilen Şiir ve Edebiyat Evi’nin açılışı gerçekleştirildi.

YOĞUN KATILIM

Programa İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, CHP eski İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, CHP Kartepe İlçe Başkanı Nilay Merttürk, CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, Kocaeli Bölge Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Burhan Akçin, Pazarcılar Odası Başkanı Ramazan Kumsar, Akçakoca Mahalle Muhtarı Mehmet Şahin, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“BURALI HİSSEDİYORUM”

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, programdaki konuşmasında, “Hemşerilerim demek geldi içimden çünkü bu güzel İzmit’in Belediye Başkanı benim kardeşim. Beraber siyaset yapmaktan onur ve gurur duyduğum çok sevdiğim ve saydığım Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet. Onun için ben de kendimi buralı hissediyorum. Sayın Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun size yürekten, samimi ve sevgi dolu selamlarını getirdim. Sayın Genel Başkanımızın Fatma Kaplan Hürriyet Başkanımıza da tebriklerini getirdim” dedi.

İZMİT’İN ŞİİR ÇINARI

Açılış programında konuşan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet; “Sanat bize güzellikleri, birliği, beraberliği ve her şeyden önemlisi insanları sevmeyi öğretiyor. İzmit Belediyesi olarak Şiir Edebiyat Evimizi şiir ve edebiyatseverlerle buluşturmak için burada bulunuyoruz. Tüm edebiyat ve şiir derneklerimizin kullanımına açık olacak, iç kale çevresinde bulunan bu tarihi konağımızı, bir edebiyat ve sanat merkezi haline getirdik. İçerisinde edebi sohbetlerin yapıldığı, genç yaşlı demeden herkesin faydalanabileceği bir toplanma alanı oluşturduk. Bu binayı restore ederken aynı zamanda bu kente gönül vermiş şair ve yazarlarımızın isimlerini tarihi yapıda yaşatarak onlara ahde vefamızı bir nebze de olsa göstermeye çalıştık. İzmit’in şiir çınarı olan Sayın Ruşen Hakkı’ya ve aynı şekilde Seka Postası gibi kentin simgesi olmuş bir derginin kurucusu olan öykücü Naci Girginsoy’a ait eşyaların sergilendiği odalar düzenleyerek anılarını ölümsüzleştirdik. Tüm İzmitlileri, tüm edebiyat ve şiir severleri Şiir Edebiyat Evimiz’e bekliyoruz.” Dedi.

Şahin: Değerlere sahip çıkacağız

Programda konuşan Akçakoca Mahalle Muhtarı Mehmet Şahin, “Akçakoca Mahallemiz şu güzel İzmitimizin onuru olmuştur. Bu da bizlere destek vermiş olan başkanlarımız sayesinde oldu. Görüyorsunuz böyle değerleri bizlere katıyorlar. Bu değerleri biz sadece kendimiz seyretmiyoruz. İnanın buraya her gün yerli, yabancı turistler geliyor. Böyle güzel eserler mahalleme katılmışsa bu sadece benim değil, bu hepimizin. Bu değerlere hepimiz sahip çıkacağız” dedi.

Katak: Elimizden gelen katkıyı sunmaya hazırız

Kocaeli Şairler Yazarlar Derneği Başkanı Taylan Katak, “Kentimizin değeri, üstat Ruşen Hakkı’yı saygı ve rahmetle anıyorum. İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen bu önemli projenin sayın Ruşen Hakkı’ya ithaf edilmesini çok anlamlı ve değerli buluyorum. Kentimizin kültür – sanat hayatı açısından tarihi bir gün yaşıyoruz” dedi.

Akın: Sanat adına çok güzel şeyler yaşanıyor

Aydili Sanat Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Akın; “Kentimizde bir süredir sanat adına çok güzel şeyler yaşanıyor. İzmit Belediyesi Kültür Müdürlüğü ile kentimizin kültür – sanat emekçileri, dernekleri, yapıları bir araya gelerek çok önemli etkinliklere imza atıyor. Bunlardan bir tanesi Ruşen Hakkı anısına düzenlediğimiz öykü yarışmasıydı. Ruşen Hakkı ile ilgili söylenecek çok söz. Ruşen Hakkı’nın anısı bu mekânda onlarca yıl yaşatılacak” dedi.

Sezeralp: Hürriyet’e çok teşekkür ediyoruz

Ruşen Hakkı’nın kızı Nilgün Sezeralp konuşmasında, “Kızımız Gülce’yle yaşıt bir belediye başkanımız var; Sevgili Fatma Kaplan Hürriyet. Bugün İzmit Belediyesi Şiir ve Edebiyat Evi açılışı var, Ruşen Hakkı anısına. Bu son derece kalıcı, adına yakışan adını belki de nesiller boyu yaşatacak çok önemli bir girişim. Biz aile olarak o kadar sevinçle yüklendik ki. Ailemiz adına sayın Fatma Kaplan Hürriyet’e, İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ceren hanıma ve canla başla çalışan ekibine, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol’a, Aydili Sanat Derneğine en içten teşekkürlerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Fatma başkanım iyi ki varsınız”

İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol konuşmasında, “Rıfat Sezer Alp, Ruşen Hakkı’nın anısına kitap hazırlama konusunu açtığı zaman bu kente güveniyordum. Aslında bu kentin belediye başkanına güveniyordum. Kamusal alandaki çalışmalarımız adına kendisinden ne talep ettiysek her zaman bize güvendi. Taleplerimize karşılık verdi. Başkanımız Ruşen Hakkı isminin hiç kalkmayacağı bir Şiir ve Edebiyat Evi’ni Ruşen Hakkı anısına yapalım dedi. Bu anlamda tüm sanat ve edebiyat ailesine Fatma Başkanımıza teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” ifadelerine yer verdi. Protokol konuşmalarının ardından Ruşen Hakkı’yı anlatan bir video gösterimi yapıldı. Gösterim sonrası Ruşen Hakkı’nın şiirleri seslendirildi ve ardından da protokol üyeleri Şiir ve Edebiyat Evini gezerek incelemelerde bulundular.

ANI ODALARI

Şiir ve Edebiyat Evi’nde, İzmit’in şiir çınarı olan Ruşen Hakkı, Seka Postası gibi kentin simgesi olmuş bir derginin kurucusu olan öykücü Naci Girginsoy’a ait eşyaların sergilendiği odalar düzenlenerek anıları ölümsüzleştirildi. Ayrıca; 2021 yılında kaybettiğimiz sevilen fotoğrafçı, yazar ve Kocaeli Dokümantasyon Merkezi Yürütme Kurulu üyesi İlker Kumral arşivinden; İzmit’in ünlü fotoğrafçısı Fahri Seyrek’in İzmit fotoğraflarından oluşan bir oda hazırlandı.