Kartonsan Ortaokulu bisikletçileri geçilemiyor

Balıkesir Burhaniye'de 20-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleşen Okul Sporları Türkiye Şampiyonasında Yıldız Kızlar Kategorisinde Türkiye 2’nci, Yıldız Erkekler kategorisinde Türkiye 3’ncüsü olan Kullar Kartonsan Ortaokulu parmak ısırtıyor, Muhammet Kanık hem okulda, hem de sporda başarılı olan talebeleriyle gurur duyuyor
ESKİ KALECİ VE ANTRENÖR-ÖĞRETMEN MUHAMMED KANIK’LA FARKLI DERECELER GELDİ
Kocaeli'yi okullararası yıldızlar kategorisinde temsil eden tek okulumuz olan Kullar Kartonsan Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni ve Kocaelispor eski kalecisi Muhammed Kanık ile başarıdan başarıya koşuyor. Yıldız Kızlar takımı sporcuları Tuana Baylan, Nida Sağat, İkbal Sağat, Hatice Rabia Sezer, Hayrunnisa Çoban ve Suna Kavallıoğlu da rakiplerini geride bırakarak tozu dumana katıp, kürsüye çıktı. Yıldız Erkekler takımı sporcuları Muhammed Mücahid Kavallıoğlu, Abdülmecit Karal, Yasin Sağat, Sinan Yaşar, Mustafa Emir Subaşı, Necmi Efe Şekersoy rakiplerini birer ikişer geçerek üçüncü oldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.