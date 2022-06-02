Kartonsan Ortaokulu bisikletçileri geçilemiyor

Balıkesir Burhaniye'de 20-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleşen Okul Sporları Türkiye Şampiyonasında Yıldız Kızlar Kategorisinde Türkiye 2’nci, Yıldız Erkekler kategorisinde Türkiye 3’ncüsü olan Kullar Kartonsan Ortaokulu parmak ısırtıyor, Muhammet Kanık hem okulda, hem de sporda başarılı olan talebeleriyle gurur duyuyor

ESKİ KALECİ VE ANTRENÖR-ÖĞRETMEN MUHAMMED KANIK’LA FARKLI DERECELER GELDİ

Kocaeli'yi okullararası yıldızlar kategorisinde temsil eden tek okulumuz olan Kullar Kartonsan Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni ve Kocaelispor eski kalecisi Muhammed Kanık ile başarıdan başarıya koşuyor. Yıldız Kızlar takımı sporcuları Tuana Baylan, Nida Sağat, İkbal Sağat, Hatice Rabia Sezer, Hayrunnisa Çoban ve Suna Kavallıoğlu da rakiplerini geride bırakarak tozu dumana katıp, kürsüye çıktı. Yıldız Erkekler takımı sporcuları Muhammed Mücahid Kavallıoğlu, Abdülmecit Karal, Yasin Sağat, Sinan Yaşar, Mustafa Emir Subaşı, Necmi Efe Şekersoy rakiplerini birer ikişer geçerek üçüncü oldu.