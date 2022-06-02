AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası 5. Ayağı Kartepe Tırmanma Yarışı, 5 Haziran Pazar günü 4 kategoride, 25 sporcunun katılımıyla Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından organize ediliyor. ICRYPEX, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi katkılarıyla düzenlenen yarış, Derbent Beldesi – Kartepe arasındaki 6 kilometrelik parkurda 3 çıkış üzerinden koşulacak. Yarın 10.00-14.00 saatleri arası idari ve teknik kontroller ile başlayacak organizasyon, 16.00-19.00 saatleri arasındaki antrenmanlar ile devam edecek. Pazar günü ise saat 10.00’da Kartepe Derbent’teki Bayrak Tepe Cafe önünden başlayacak yarış, 3 çıkışın tamamlanmasının ardından ödül töreni ile son bulacak.
02 Haz 2022 - 15:37- Spor Güncelleme: 02 Haz 2022 - 15:39
Kartepe’de tırmanma sürüyor
AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası 5. Ayağı Kartepe Tırmanma Yarışı, 5 Haziran Pazar günü 4 kategoride, 25 sporcunun katılımıyla Kocaeli Otomobil...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.