02 Haz 2022 - 15:37- Spor G: 02 Haz 2022 - 15:39

Kartepe’de tırmanma sürüyor

AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası 5. Ayağı Kartepe Tırmanma Yarışı, 5 Haziran Pazar günü 4 kategoride, 25 sporcunun katılımıyla Kocaeli Otomobil...
Kartepe’de tırmanma sürüyor mask

AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası 5. Ayağı Kartepe Tırmanma Yarışı, 5 Haziran Pazar günü 4 kategoride, 25 sporcunun katılımıyla Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından organize ediliyor. ICRYPEX, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi katkılarıyla düzenlenen yarış, Derbent Beldesi – Kartepe arasındaki 6 kilometrelik parkurda 3 çıkış üzerinden koşulacak. Yarın 10.00-14.00 saatleri arası idari ve teknik kontroller ile başlayacak organizasyon, 16.00-19.00 saatleri arasındaki antrenmanlar ile devam edecek. Pazar günü ise saat 10.00’da Kartepe Derbent’teki Bayrak Tepe Cafe önünden başlayacak yarış, 3 çıkışın tamamlanmasının ardından ödül töreni ile son bulacak.

02 Haz 2022 - 15:37 - Spor

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