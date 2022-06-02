02 Haz 2022 - 15:38- Spor G: 02 Haz 2022 - 15:39

Gürel ve Kolaylı Bursa’da asfalt eritti

Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası ikinci ayağı olan 46.Yeşil Bursa Rallisi nefes kesti. 2022 sezonunun ilk asfalt rallisinde ekipler iki gün...
Gürel ve Kolaylı Bursa’da asfalt eritti mask
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Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası ikinci ayağı olan 46.Yeşil Bursa Rallisi nefes kesti. 2022 sezonunun ilk asfalt rallisinde ekipler iki gün boyunca 465 kilometre uzunluğundaki asfalt zeminli parkurda 10 özel etapta mücadele etti. Geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan otomobil sporlarının duayen isimlerinden Oğuz Gürsel anısına koşulan TOSFED Ralli Kupası’nda Castrol Ford Team Türkiye takımından İzmitli pilotlar Hakan Gürel - Çağatay Kolaylı genel klasman birinciliğinin sahibi olurken, aynı zamanda Kategori 2’de zafere ulaşan ekip oldu. Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası, 24-26 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Eskişehir Rallisi ile devam edecek.
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02 Haz 2022 - 15:38 - Spor

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