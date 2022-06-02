02 Haz 2022 - 15:38- Spor G: 02 Haz 2022 - 15:39

Belediye Derincespor’da çoğunluk sağlanamadı

3. Lig’deki temsilcimiz Belediye Derincespor’da olağan genel kurulun ilk oturumunda yeterli çoğunluk sağlanamadığı için kongre önümüzdeki haftaya kald...
Belediye Derincespor’da çoğunluk sağlanamadı mask

3. Lig’deki temsilcimiz Belediye Derincespor’da olağan genel kurulun ilk oturumunda yeterli çoğunluk sağlanamadığı için kongre önümüzdeki haftaya kaldı. İkinci oturumda çoğunluğa bakılmayacak, Derince ekibi başkanını belirleyecek. 8 Haziran’da aynı yer ve saatte, Derince Belediyesi Tesisleri’nde saat 18.00’de başlayacak olan kongrede mevcut başkan Ahmet Güntepe’nin yeniden başkanlığa aday olması bekleniyor.

02 Haz 2022 - 15:38 - Spor

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