Belediye Derincespor’da çoğunluk sağlanamadı

3. Lig’deki temsilcimiz Belediye Derincespor’da olağan genel kurulun ilk oturumunda yeterli çoğunluk sağlanamadığı için kongre önümüzdeki haftaya kaldı. İkinci oturumda çoğunluğa bakılmayacak, Derince ekibi başkanını belirleyecek. 8 Haziran’da aynı yer ve saatte, Derince Belediyesi Tesisleri’nde saat 18.00’de başlayacak olan kongrede mevcut başkan Ahmet Güntepe’nin yeniden başkanlığa aday olması bekleniyor.