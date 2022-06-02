3. Lig’deki temsilcimiz Belediye Derincespor’da olağan genel kurulun ilk oturumunda yeterli çoğunluk sağlanamadığı için kongre önümüzdeki haftaya kaldı. İkinci oturumda çoğunluğa bakılmayacak, Derince ekibi başkanını belirleyecek. 8 Haziran’da aynı yer ve saatte, Derince Belediyesi Tesisleri’nde saat 18.00’de başlayacak olan kongrede mevcut başkan Ahmet Güntepe’nin yeniden başkanlığa aday olması bekleniyor.
02 Haz 2022 - 15:38- Spor Güncelleme: 02 Haz 2022 - 15:39
Belediye Derincespor’da çoğunluk sağlanamadı
3. Lig’deki temsilcimiz Belediye Derincespor’da olağan genel kurulun ilk oturumunda yeterli çoğunluk sağlanamadığı için kongre önümüzdeki haftaya kald...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.