Bayram gününde arkadaşının ölümüne sebep oldu! Cezası belli oldu

Olay, Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 31 Temmuz 2020 tarihinde Derince Mersincik Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, Ö. Gögerçin, ailesine bayram ziyaretine gitmek için eşi Ramazan Gögerçin’i uyandırmak istedi. Eşinin uyanmaması üzerine Ö. Gögerçin, ailesinin yanına gitmek için evden çıktı. Apartman merdiveninde eşinin arkadaşları Sefa Numan T. ve Erbil D. ile karşılaşan Ö. Gögerçin, eşinin evde uyuduğunu söyledi. Erbil D., Ö. Gögerçin’den anahtarı alarak eve çıktı. Sefa Numan T. ise Ö. Gögerçin’i ailesinin evine bırakarak, Erbil D.’nin yanına döndü. İkili, Ramazan Gögerçin uyuduğu esnada balkonda bir süre oturdu.

Ormanlık alanda buluşan arkadaşlar arasında tansiyon yükseldi

İddiaya göre, uykusundan uyanan Ramazan Gögerçin, arkadaşlarını balkonda görüp sinirlenerek, öfkeyle evinden çıktı. Eşini ailesinin evinden alan Gögerçin, daha sonra Sefa Numan T.’yi arayarak, Mersincik Mahallesi’ndeki ormanlık alanda buluşma teklifinde bulundu. Ormanlık alanda buluşan 3 arkadaş arasında tansiyon yükseldi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle yaşanan arbedede Ramazan Gögerçin ve Sefa Numan T. silahla vurularak yaralandı. Gögerçin hayatını kaybederken, Sefa Numan T. ise tutuklandı.

12 yıldan 18 yıla kadar hapsi istendi

Sefa Numan T.’nin Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanık ve taraf avukatları katıldı. Avukatların savunmasının ardından mütalaasını sunan savcı, sanığa karşı haksız tahrik hükümleri uygulanmasını isteyerek, 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, avukatların süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi.

"Üçünüz de beni tatmin edemezsiniz"

Öte yandan, sanık hakkında hazırlanan iddianamede, Ramazan Gögerçin’in uyandığında, arkadaşlarının evde olmasına sinirlendiği, aracına binerek eşini ailesinin evinden aldığı ve "Bu tabancanın içine beş mermi koydum, üçünüz de beni tatmin edemezsiniz. Tak tak tak" dediği, ardından Sefa Numan T.’yi arayarak, buluşma teklifinde bulunduğu belirtilmişti.

Eşine ait çamaşırları gören arkadaşlarına sinirlendi

Aynı zamanda iddianamede, Gögerçin’in ormanlık alanda buluştuğu arkadaşlarına, "Aceleniz neydi? Benim evime gelecek kadar acele işimiz neymiş? Uyurken benim evime giriyorsunuz. Eşimin çamaşırları orada asılıyken, siz nasıl eve girip keyif yapıyorsunuz?" diyerek Sefa Numan T. ve Erbil D.’ye tokat attığı ifade edilmişti. İddianamede, Sefa Numan T.’nin Gögerçin’i uzaklaştırmaya çalıştığı esnada, Ramazan Gögerçin’in elindeki silahın ateş aldığı, silahtan çıkan kurşunların Sefa Numan T.’nin parmağını yaraladığı, Gögerçin’in de boyun ve karın bölgesine isabet ettiği bilgileri yer almıştı.