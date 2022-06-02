02 Haz 2022 - 15:57- Asayiş G: 02 Haz 2022 - 15:58

TEM’de motosiklet bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Kocaeli TEM Otoyolu’nda seyir halindeki motosikletin bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
TEM’de motosiklet bariyerlere çarptı: 2 yaralı mask
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Kaza, Gebze Muallimköy mevki TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki 34 UU 637 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Sürücü M.T. ve motosikletteki yolcu E.Ç. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

02 Haz 2022 - 15:57 İHA Kocaeli- Asayiş

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