Hande Yener’e Mascotte sahnesinde öyle bir soru geldi ki!

Türk pop müziğinin güçlü ismi Hande Yener, Ankaralı hayranları ile ünlü mekanlardan Mascotte Club’te buluştu. Kıyafeti ile dikkat çeken Hande Yener hayranları, mekanı adeta hınca hınç doldurdu. Yaklaşık bir saat sahnede kalan Hande Yener, hayranları için birbirinden farklı şovlar yaptı.
Konser sırasında bir hayranı Hande diye bağırınca mekanda kısa süreli sessizlik oldu. Hayranına cevap veren Hande Yener’e, ‘Estetik var mı?’ sorusu geldi.
Bunun üzerine Hande Yener, “Her şeyim estetik. Hayata bakış açım öyle. Sıkıntısı olana doktorumun telefonunu verebilirim. Saklamıyorum doktorumu, herkesle paylaşırım. Hepiniz genç kalın. İleride lazım olabilir. Yaşlılık diye bir şey yok. Ben ondan biliyorum. Salmayın kendinizi yeter” cevabını verdi. Hande Yener uzun süre alkışlandı.
Hande Yener zaman zaman hayranları ile düet yapmayı ihmal etmedi. Konser sonunda hayranları Hande Yener’e yakın ilgi gösterdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.