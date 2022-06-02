Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlamaları için Barbaros Mahallesi’nin sokaklarını sıcak asfaltla kaplıyor. Son olarak Ömer Çakır Sokak ve Tuğra Sokak’ı boydan boya sıcak asfaltla kaplayan ekipler, araç sürücüleri için daha güvenli ve konforlu yepyeni yollar kazandırıyor. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de, sıcak asfalt çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.
Başiskele’de yollar asfaltlanıyor
Başiskele’de üstyapı çalışmalarına devam eden Başiskele Belediyesi, sokak ve caddeleri sıcak asfaltla kaplıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.