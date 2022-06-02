02 Haz 2022 - 16:38- Gündem G: 02 Haz 2022 - 16:39

İzmit Belediyesi yöneticileri eski meclis üyesi Şinasi Aydın’ın cenazesine katıldı

İzmit Belediyesi Başkan Vekili Çetin Sarıca, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Birol Sağlam ve Muhtar Hizmet Masası Komisyon Üyesi Ercan Umutlu vefat eden Eski Alikahya Belediyesi Meclis Üyesi Şinasi Aydın’ın cenaze törenine katıldı 

İzmit Belediyesi yöneticileri eski meclis üyesi Şinasi Aydın’ın cenazesine katıldı mask
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Uzun zamandır kanser tedavisi gören ve İzmit Karadeniz Mahallesi’nde ikamet eden Şinasi Aydın tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 65 yaşındaki Şinasi Aydın Karadenizliler Mahallesi Karadenizliler Camii’nde kılınan öğlen namazı sonrasında Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze törenine İzmit Belediyesi Başkan Vekili Çetin Sarıca, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Birol Sağlam ve Muhtar Hizmet Masası Komisyon Üyesi Ercan Umutlu katıldı. Heyet merhum Şinasi Aydın’ın yakınlarına taziye dileklerini iletti.

02 Haz 2022 - 16:38 - Gündem

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