İzmit Belediyesi yöneticileri eski meclis üyesi Şinasi Aydın’ın cenazesine katıldı

Uzun zamandır kanser tedavisi gören ve İzmit Karadeniz Mahallesi’nde ikamet eden Şinasi Aydın tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 65 yaşındaki Şinasi Aydın Karadenizliler Mahallesi Karadenizliler Camii’nde kılınan öğlen namazı sonrasında Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze törenine İzmit Belediyesi Başkan Vekili Çetin Sarıca, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Birol Sağlam ve Muhtar Hizmet Masası Komisyon Üyesi Ercan Umutlu katıldı. Heyet merhum Şinasi Aydın’ın yakınlarına taziye dileklerini iletti.