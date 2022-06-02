02 Haz 2022 - 17:16- Gündem G: 02 Haz 2022 - 18:54

Tiyatrocular bu kez Barkın için ‘perde’ dedi

Erken Venedik Oyunculuk Atölyesi tiyatro oyuncuları, Alternaif Tiyatro salonunda bu kez SMA hastası Yusuf Barkın Kaplan için ‘perde’ dedi

Pınar Gül Tarhan
Pınar Gül Tarhan Tüm Haberleri
Video için play'e tıklayın

İzmit Bağçeşme’de ikamet eden bankacı Havva Kaplan ile polis memuru Barış Kaplan çiftinin 4 yaşındaki çocukları Yusuf Barkın, yakalandığı SMA Tip 1 hastalığının pençesinde tedavi edileceği günü bekliyor. Son derece pahalı ve meşakkatli bir tedavi süreci içerisine giren aile, tedavi için Dubai’den 2.2 milyon dolarlık bir teklif aldı. Valilik izni ile başlatılan kampanya kapsamında minik Barkın için bağışlar toplanmaya devam ediyor. Son olarak iErken Venedik Oyunculuk Atölyesi tiyatro oyuncuları da önceki gün İzmit’te bulunan Alternaif Tiyatro salonunda Barkın için sahne aldı. Erkan Venedik’in yönetmenliğindeki ‘Tartuffe’ adlı oyunu sahneleyen oyuncular, salondan büyük alkış aldılar. Bilet ücreti 50 TL olan oyunun geliri Barkın’a bağışlanacak. 

TARTUFFE OYUNCULARI

Adem AYDEMİR

Buğlem KUKUL

Hogir EMEN

Şeymanur TURAN

Ercan KAYA

Semra BATMAZ

Mert KÜÇÜKÇAKIR

Recep HAS

# ile, bir, polis

02 Haz 2022 - 17:16 - Gündem

Muhabir  Pınar Gül Tarhan

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.257.069 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Tiyatrocular bu kez Barkın için ‘perde’ dedi mask
Tiyatrocular bu kez Barkın için ‘perde’ dedi
İzmit Belediyesi yöneticileri eski meclis üyesi Şinasi Aydın’ın cenazesine katıldı mask
İzmit Belediyesi yöneticileri eski meclis üyesi Şinasi Aydın’ın cenazesine katıldı
Başiskele’de yollar asfaltlanıyor mask
Başiskele’de yollar asfaltlanıyor
Yaz geldi, Darıca’da çalışmalar hızlandı mask
Yaz geldi, Darıca’da çalışmalar hızlandı
Şiir ve Edebiyat Evi hayırlı olsun mask
Şiir ve Edebiyat Evi hayırlı olsun
Cebir Koleji’nden İstanbul’un Fethi için anlamlı sergi mask
Cebir Koleji’nden İstanbul’un Fethi için anlamlı sergi
Anket Sizce Kocaelispor'da başkan kim olmalı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL