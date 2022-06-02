Tiyatrocular bu kez Barkın için ‘perde’ dedi

İzmit Bağçeşme’de ikamet eden bankacı Havva Kaplan ile polis memuru Barış Kaplan çiftinin 4 yaşındaki çocukları Yusuf Barkın, yakalandığı SMA Tip 1 hastalığının pençesinde tedavi edileceği günü bekliyor. Son derece pahalı ve meşakkatli bir tedavi süreci içerisine giren aile, tedavi için Dubai’den 2.2 milyon dolarlık bir teklif aldı. Valilik izni ile başlatılan kampanya kapsamında minik Barkın için bağışlar toplanmaya devam ediyor. Son olarak iErken Venedik Oyunculuk Atölyesi tiyatro oyuncuları da önceki gün İzmit’te bulunan Alternaif Tiyatro salonunda Barkın için sahne aldı. Erkan Venedik’in yönetmenliğindeki ‘Tartuffe’ adlı oyunu sahneleyen oyuncular, salondan büyük alkış aldılar. Bilet ücreti 50 TL olan oyunun geliri Barkın’a bağışlanacak.
TARTUFFE OYUNCULARI
Adem AYDEMİR
Buğlem KUKUL
Hogir EMEN
Şeymanur TURAN
Ercan KAYA
Semra BATMAZ
Mert KÜÇÜKÇAKIR
Recep HAS
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.