Tiyatrocular bu kez Barkın için ‘perde’ dedi

İzmit Bağçeşme’de ikamet eden bankacı Havva Kaplan ile polis memuru Barış Kaplan çiftinin 4 yaşındaki çocukları Yusuf Barkın, yakalandığı SMA Tip 1 hastalığının pençesinde tedavi edileceği günü bekliyor. Son derece pahalı ve meşakkatli bir tedavi süreci içerisine giren aile, tedavi için Dubai’den 2.2 milyon dolarlık bir teklif aldı. Valilik izni ile başlatılan kampanya kapsamında minik Barkın için bağışlar toplanmaya devam ediyor. Son olarak iErken Venedik Oyunculuk Atölyesi tiyatro oyuncuları da önceki gün İzmit’te bulunan Alternaif Tiyatro salonunda Barkın için sahne aldı. Erkan Venedik’in yönetmenliğindeki ‘Tartuffe’ adlı oyunu sahneleyen oyuncular, salondan büyük alkış aldılar. Bilet ücreti 50 TL olan oyunun geliri Barkın’a bağışlanacak.

TARTUFFE OYUNCULARI

Adem AYDEMİR

Buğlem KUKUL

Hogir EMEN

Şeymanur TURAN

Ercan KAYA

Semra BATMAZ

Mert KÜÇÜKÇAKIR

Recep HAS