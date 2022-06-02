Kocaeli'deki maçı öncesi arbede: 7 gözaltı

Spor Toto 1. Lig Play Off final maçı için Kocaeli’de bir araya gelen Bandırmaspor ile İstanbulspor taraftarları arasında maç önü arbede yaşandı. İki takım taraftarları arasında sözlü başlayan tartışma arbedeye dönüştü. Çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesiyle taraflar yatıştırıldı. Olaya karıştığı tespit edilen 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.