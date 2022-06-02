Spor Toto 1. Lig Play Off final maçı için Kocaeli’de bir araya gelen Bandırmaspor ile İstanbulspor taraftarları arasında maç önü arbede yaşandı. İki takım taraftarları arasında sözlü başlayan tartışma arbedeye dönüştü. Çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesiyle taraflar yatıştırıldı. Olaya karıştığı tespit edilen 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
02 Haz 2022 - 21:16- Asayiş Güncelleme: 02 Haz 2022 - 21:17
Kocaeli'deki maçı öncesi arbede: 7 gözaltı
Spor Toto 1. Lig Play Off final maçı öncesi Bandırmaspor ile İstanbulspor taraftarları arasında arbede yaşandı. Olayda 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.