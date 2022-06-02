02 Haz 2022 - 21:17- Asayiş G: 02 Haz 2022 - 21:18

Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı

Kocaeli’de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 79 sikke ve birçok tarihi eser ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı mask
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Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde çalışma başlattı. Körfez, İzmit ve Çayırova’da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 79 sikke, 9 tarihi eser niteliğinde obje, heykel, sikke koleksiyon albümü, kafes içerisinde makak (şebek) cinsi maymun, 4 dedektör, dedektör kulaklığı ve çeşitli kazı malzemesi bulundu. Malzemelere el konulurken, 5 şüpheli ise gözaltına alındı.

02 Haz 2022 - 21:17 İHA Kocaeli- Asayiş

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