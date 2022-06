‘Hoşgörü Yolu’ adının çıkış noktası

Hoşgörü Yolu Hikayesi, 1992 yılı haziran ayı Pazar ekinde yayınlanan El Camino Yolu üzerine yapılan bir haberi okumamla başladı. Dünyanın en çok yürünen yürüyüş yolu olduğu ve inanç turizmi üzerinden İspanya’nın büyük paralar kazandığı anlatılıyordu. Ben de arkadaş ve akraba gruplarıyla hafta sonları yürüyüşler yaptığımdan haber ilgimi çekti.

Burada biraz El Camilo Yolu tarihi ve St. James hakkında bilgi vermek lazım.

Efsaneye göre İsa’nın havarilerinden biri olan Aziz James (Zebedi oğlu Yakup), İspanya’da Hristiyanlığı yaydıktan sonra Filistin’e geri döner ve bir süre sonra orada idam edilir. Bedeninin, öğrencileri tarafından bir gemi ile İspanya’ya ulaştırıldığı ve sessizce Galiçya topraklarına gömüldüğü söylenir.

813 yılında Paleo adında bir keşiş Galiçya bölgesindeki ormanda bir ışık görür, bu durumu bölge piskoposuna anlatır. Birlikte, ışığın göründüğü yere giderler ve Roma döneminden kalma mezarlığın bulunduğu çalıların arasında gizlenmiş eski bir şapel bulurlar. Bu şapelin, sekiz asır önce Galiçya topraklarına gömüldüğü söylenen Aziz James’e ait olduğunu düşünürler.

Aynı dönemde Asturias Kralı, Müslümanlardan kaçmakta ve dinini yaşayabileceği yeni bir yer aramaktadır. İddiaları duyduktan sonra şapeli ziyaret eder, ilk hacı olma unvanını alır ve şapelin yerine bir kilise inşa eder. Arap işgali tehdidi altındaki krallık Compestala’yı korumak için burayı yavaş yavaş bir hac merkezine dönüştürür, kilisenin yerine dünyanın en önemli katedrallerinden birini yaptırır ve böylece Santiago yolu oluşur.

Camino, meraklıları tarafından her zaman yüründü. 14. yy civarlarında savaşlar, salgın hastalıklar gibi nedenlerle popülerliğinin azaldığı söylense de, 19. yy’dan itibaren tekrar canlanmaya başlayan yol, asıl popülerliğini 20. yy başlarından itibaren aldı. Günümüzde her yıl 300.000’den fazla hacı Camino’yu yürüyerek, bisikletle veya at üstünde tamamlıyor.

EL CAMINO YOLU HARİTASI

EL CAMINO YOLU YÜRÜYÜŞÇÜLERİ

EL CAMINO YOLU'NU ATLA TAMAMLAYANLAR

Compostela adı verilen bir sertifika ile onurlandırılmak için, en az 100 km yürümüş ya da bisikletle 200 km pedallamış olmak gerekiyor. Başlangıç noktasından temin edilen Credential del Peregrino (Hacı Pasaportu) her gün en az 2 farklı noktada damgalanıyor, böylece kat edilen mesafe belgelenmiş oluyor. Santigao de Compostela’ya varışta, damgalanmış bu pasaportu göstererek Compostela’nızı alıyorsunuz. Bizim ‘’Sertifika’’ olarak adlandırabileceğimiz ‘’Compostela’’ orijinalde Kilise tarafından Latince olarak kişi adına düzenlenen dini bir belge. Bugün en az 100 km yürüdüğünüzü ispat için ya da güzel bir anı olarak saklanacak bu belgeye bir zamanlar, cennetin kapısında gösterilecek VIP giriş bileti gözüyle de bakılıyormuş.

HER GÜN MÜHÜRLENEN YOL PASAPORTU

YÜRÜYÜŞÜ TAMAMLAYANA VERİLEN COMPOSTELA PASAPORTU

El Camino Yolu birçok yürüyüş rotalarından oluşuyor. Hangi rotayı yürümeyi seçerseniz seçin, varış noktanız Santiago Katedrali. Ancak ilginç bir gerçek var ki Caminoların sıfır noktası Katedral değil. Sıfır noktasına ulaşmak isterseniz Finisterre’ye kadar 89 km daha yolunuz var. Finisterre’nin kelime anlamı dünyanın sonu/dünyanın ucu. Aynı zamanda İspanya’nın en batısında Atlantik kıyısında, kendisiyle aynı adla anılan bir burun ve deniz fenerine ev sahipliği yapan kasaba. Okyanusun ardında başka kıtaların varlığının bilinmediği zamanlarda almış bu ismi. Ve bir taraftan da ahiret noktası olarak addedilmiş. Santiago’ya varıp da Compostela’nızı aldıktan sonra isterseniz 3 günlük zorlu bir yürüyüşle Finisterre’ye kadar devam ederek 0,00 km yazan işaret taşının fotoğrafını çekebilir, geleneksel bir ritüel olarak Camino’da eskittiğiniz bir eşyanızı Finisterre burnunda terk edebilirsiniz.

EL CAMINO SIFIR NOKTASI

YÜRÜYÜŞ SONUNDA ESKİMİŞ EŞYANIN TERKİ

İznik’te MS 325’te ilk Konsil’in toplandığını, Ayasofya Kilisesi, tiyatrosu ve sağlam kalmış surlarının olduğunu, Hristiyan inancına sahip insanlarca önemsendiğini biliyordum. İzmit ile İznik arasında, El Camino gibi, inanç turizmine hizmet eden yürüyüş yolu olabileceğini düşündüm. Bu düşüncemi, birlikte yürüyüşler yaptığım dayı oğlu Süleyman Bostanoğlu ile paylaştım. Hazırlık çalışmalarına başladık. Bahçecik’ten Menekşe Yaylası’na çıkan yaylacılarla görüştük. Ama hiçbirinin yürüyerek İznik’e gitmediğini öğrendik. Sadece birinin uzaktan İznik Gölü’nü gördüğünü söyledi. Yaylacılardan yeterli bilgi alamayınca, o zaman sadece ormancılarda bulunan 1/5000’lık haritalardan temin etmek için, Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü’ne müracaat ettik. Bu haritaların sivillere verilmesinin yasak olduğu belirtildi. Sonuçta tam olmasa dayı oğlu Süleyman Bostanoğlu bir harita temin etti. Biz de, Beyazıt Meydanı’nda, turistlerden kullanılmış iki uyku tulumu, iki sırt çantası ve bir çadır satın aldık, ikimizin de bez ayakkabısı vardı. Böylece yürüyüş malzemelerini tamamladık.

SÜLEYMAN BOSTANOĞLU

İlk Bahçecik – İznik arası yürüyüşü için, 8 Ağustos 1992 Cumartesi, sabah 04.00’te Bahçecik’ten yola çıktık. İznik Yolu, Naldöken tepe üzerinden Sıcakdere’ye dört saatte ulaştık. Dere kenarında kahvaltı yaptık ve yarım saat kadar dinlendik. Tekrar yola çıktık. Öğle üzeri Menekşe Yaylası’na (Bahçecik – Menekşe Yaylası 22 km) vardık. Mola verdik. Öğle yemeğinden sonra tekrar yola koyulduk. Elimizdeki haritaların yeterli olmaması ve çevrede yol soracak kimse olmaması nedeniyle, Kırıntı yolunu bulamadık. Bir buçuk saat kadar orman içi yollarda yürüdükten sonra, yanlış yolda olduğumuza karar vererek Menekşe Yaylasına geri döndük. Güneşe bakarak, batı yönündeki patikalarda yürüyerek, sonunda Kırıntı Köyü’ne (Menekşe Yaylası – Kırıntı 5 km) ikindi üzeri ulaştık. Çok zaman kaybettiğimizi düşünerek, hemen Candarlı Köyü’ne doğru yola çıktık. Bir saat kadar sonra Candarlı’ya (Kırıntı – Candarlı 5,5 km) vardık. Biraz dinlendik. Köyde köylülerle sohbet ettik. Hedefimiz, hava kararmadan İznik Gölü’nü görmekti. Gölü ancak, 2,5 saatlik yürüyüşten sonra Gürmüzlü Köyü’ne (Candarlı – Gürmüzlü 10,5 km) ulaşınca görebileceğimizi öğrendik. Gürmüzlü’ye ancak 21.00 civarında ulaştık. Köyün çıkışında yol kenarında, gölü gören yerde çadır kurduk. Yemeğimizi yedik yaptık. Bütün gün (13 saat) yürüdüğümüz için kas ağrısından, sırt ağrısında düzgün uyuyamadık. 9 Ağustos 1992 Pazar sabahı sekiz gibi ancak uyandık, Kahvaltı ettik. Yola koyulduk. Kas ve sırt ağrılarından ancak öğle üzeri Elbeyli’ye (Gürmüzlü – Elbeyli 6,5 km) vardık. Öğle yemeği yedik. Biraz dinlendik. İznik’e varmak üzere yola koyulduk. Ancak ikindiye doğru İznik’e (Elbeyli – İznik 7,5 km) vardık. Göle girdik. İznik – Gölcük son minibüsünü yetişerek, Bahçecik’e perişan şekilde geri döndük.

İkinci Bahçecik – İznik yürüyüşünü, Bahçecik Kültür ve Dayanışma Derneği üyelerinden Yusuf Mandıra ve Murat Tosun’un katılımıyla 22 – 23 Haziran 2012 tarihinde gerçekleştirdik. Artık Google Earth vardı. Kaybolmadığımız için, fazladan yol yürümedik. Birinci gün 9 saat, ikinci gün 4 saat yürüyerek öğle üzeri fazla yorulmadan İznik’e ulaştık.

İKİNCİ İZNİK YÜRÜYÜŞÜ

2012 ve 2013 yıllarında, Art Nikomedya Derneği’nin öncülük ettiği, Ayşe Çalık Ross (Volume-I; 27.03 2012, Volume-II; 19.06.2012) ve Onur Şahna’nın (Volume-III; 05.12.2012, Volume-IV; 20.02.2013, Volume-V; 27.04.2013) sunum yaptığı ‘’Nikomedia Tarihi’’ sunumlarına katıldım.

Sunumlarda edindiğim bilgiler doğrultusunda, İzmit – İznik arasındaki yolun adını ‘’HOŞGÖRÜ YOLU’’ olarak belirledim (2013) ve kurgu aşamasına geçtim.

Kadem DURAN