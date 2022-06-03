9 Şubat Sigara Bırakma Günü’nde Bakanlığımız tarafından başlatılan ''Görev Bende Kampanyası'' kapsamında Sigara Bırakma Polikliniğine başvurup sigarayı bırakan vatandaşlarımızı İl Sağlık Müdürümüz Op. Dr. Yüksel Pehlevan makamında ağırlayarak kendilerine başarı belgesi takdim etti. Belge takdim programına Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Mürsel Durmaz, Başkan Yardımcısı Dr. İnci Sobi, birim sorumlusu uzmanlar ve sigarayı bırakarak belge almaya hak kazanan vatandaşlarımız katılım sağladılar. Sigara dumanına maruz kalma olarak tanımlanan “pasif maruziyet” kişi sigara içmese bile sigara dumanından yoğun olarak etkilenmesi olarak tanımlanmaktadır. Aktif içicilik ve ikinci el maruziyet (pasif maruziyet) kanıtlanmış riskler içermektedir. İkinci el sigara dumanı; lösemi, lenfoma, santral sinir sistemi tümörleri ve karaciğer kanserine sebep olmaktadır. Yapılan araştırmalara göre, pasif maruziyet de akciğer kanseri riskini arttırdığı ortaya çıkmıştır.
03 Haz 2022 - 09:50- Gündem Güncelleme: 03 Haz 2022 - 09:51
Sigarayı bırakan vatandaşlara başarı belgesi verildi
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 31 Mayıs Günü “Dünya Tütünsüz Günü” olarak amaca yönelik çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Tüm İlçe Sağlık Müdürlüklerimiz tarafından yapılan faaliyetlerle tütün ürünlerinin zararlarına dikkat çekilmek, bırakmak isteyen vatandaşlarımızı teşvik edilmesi amacıyla stantlar kurulmuş afişler asılmış vb. çalışmalar yürütülmüştür.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Murat Usta - Esas belgeyi hayatında sigara içmemiş insanlara vereceksiniz, sigara içip bırakana değil..
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.