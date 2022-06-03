Sigarayı bırakan vatandaşlara başarı belgesi verildi

9 Şubat Sigara Bırakma Günü’nde Bakanlığımız tarafından başlatılan ''Görev Bende Kampanyası'' kapsamında Sigara Bırakma Polikliniğine başvurup sigarayı bırakan vatandaşlarımızı İl Sağlık Müdürümüz Op. Dr. Yüksel Pehlevan makamında ağırlayarak kendilerine başarı belgesi takdim etti. Belge takdim programına Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Mürsel Durmaz, Başkan Yardımcısı Dr. İnci Sobi, birim sorumlusu uzmanlar ve sigarayı bırakarak belge almaya hak kazanan vatandaşlarımız katılım sağladılar. Sigara dumanına maruz kalma olarak tanımlanan “pasif maruziyet” kişi sigara içmese bile sigara dumanından yoğun olarak etkilenmesi olarak tanımlanmaktadır. Aktif içicilik ve ikinci el maruziyet (pasif maruziyet) kanıtlanmış riskler içermektedir. İkinci el sigara dumanı; lösemi, lenfoma, santral sinir sistemi tümörleri ve karaciğer kanserine sebep olmaktadır. Yapılan araştırmalara göre, pasif maruziyet de akciğer kanseri riskini arttırdığı ortaya çıkmıştır.