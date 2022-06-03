Encümende 9 markete ceza onaylandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu başkanlığında bir araya gelen haftalık encümen toplantısında 18 gündem maddesi üzerinde duruldu. Gündem maddeleri arasında vatandaşların sağlığı için tespit edilmiş önemli bir husus da gündeme getirildi. Zabıta Daire Başkanlığı tarafından yapılan denetimler sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin raflarda yer aldığı tespit edilen 9 markete uygulanacak cezai işlem görüşüldü. Tespit edilen 9 markete ayrı ayrı para cezası verilmesi onaylandı.

GIDA ÜRÜNLERİ DİKKATLE İNCELENİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, denetimlerde ürünlerin tazeliği, iş yerinin hijyeni ve ruhsat belgelerini denetleniyor. Zabıta ekipleri denetimler esnasında kusurlu ürünleri tespit ettiğinde, ürünleri topluyor ve yasalar çerçevesinde cezai işlem uyguluyor. İl genelindeki denetimlerde işi çok sıkı tutan ekipler, denetlemelerde gıda ürünlerini dikkatli bir şekilde incelerken 9 markette son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit edilip imha edildi. Ekipler ayrıca iş yerlerine hijyen konusunda uyarılar ve bilgilendirmelerde bulunuldu.

PARA CEZASI VERİLDİ

Bununla birlikte son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit edilen Koceli’nin Gebze ilçesinde 7, Darıca ilçesinde 1, Dilovası ilçesinde 1 market olmak üzere toplamda 9 markete cezai işlem uygulandı. Encümen toplantısında Zabıta ekiplerince son kullanma tarihi geçmiş ürünün tespit edildiği 9 markete Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince 2022 yılı için para cezası uygulanması gerektiği onaylandı.