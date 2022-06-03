03 Haz 2022 - 09:54- Gündem G: 03 Haz 2022 - 09:55

Kartepe’de tırmanma heyecanı başlıyor

Kartepe Belediyesi ile KOSDER işbirliğinde düzenlenen Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın Kartepe ayağı 04-05 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacak. 25 sporcunun katılacağı yarışma büyük heyecana sahne olacak.

Kartepe’de tırmanma heyecanı başlıyor mask
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12 senedir Kartepe Belediyesi ile KOSDER işbirliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, TOSFED’in desteğiyle düzenlenen AVİS Türkiye Tırmanma Şampiyonası II. Ayak Kartepe tırmanma yarışları 04-05 Haziran 2022 tarihleri arasında Kartepe Yolu Bayraktepe Mevkii’nde yapılacak.

4 KATEGORİDE MÜCADELE

25 yarışmacının araçlarıyla birlikte katılacağı Kartepe Tırmanma Şampiyonası’nda yeteneklerini gösterecekler. 04 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 15.00’de yapılacak olan törenle tırmanma yarışmaları başlayacak, 15.30 ‘da Maşukiye Meydanı’nda gösteri start verilecek. Antrenman turları sonrasında 05 Haziran 2022 Pazar günü saat 11.00’de yarışmanın startı verilecek. Sporcular 4 kategoride mücadele edecek.

03 Haz 2022 - 09:54 - Gündem

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