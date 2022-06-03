Kartepe’de tırmanma heyecanı başlıyor

12 senedir Kartepe Belediyesi ile KOSDER işbirliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, TOSFED’in desteğiyle düzenlenen AVİS Türkiye Tırmanma Şampiyonası II. Ayak Kartepe tırmanma yarışları 04-05 Haziran 2022 tarihleri arasında Kartepe Yolu Bayraktepe Mevkii’nde yapılacak.
4 KATEGORİDE MÜCADELE
25 yarışmacının araçlarıyla birlikte katılacağı Kartepe Tırmanma Şampiyonası’nda yeteneklerini gösterecekler. 04 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 15.00’de yapılacak olan törenle tırmanma yarışmaları başlayacak, 15.30 ‘da Maşukiye Meydanı’nda gösteri start verilecek. Antrenman turları sonrasında 05 Haziran 2022 Pazar günü saat 11.00’de yarışmanın startı verilecek. Sporcular 4 kategoride mücadele edecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.