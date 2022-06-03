İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, vefat eden emekli öğretmen Fatma Esin Özaltay’ın Fevziye Camii’nde kılınan cenaze namazı öncesi merhumenin ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi. Merhume Özaltay’ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’na defnedildi.
03 Haz 2022 - 09:59- Gündem Güncelleme: 03 Haz 2022 - 10:00
Hürriyet, Özaltay ailesine başsağlığı diledi
İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, vefat eden emekli öğretmen Fatma Esin Özaltay’ın yakınlarına başsağlığı diledi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.