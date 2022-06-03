03 Haz 2022 - 09:59- Gündem G: 03 Haz 2022 - 10:00

Hürriyet, Özaltay ailesine başsağlığı diledi

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, vefat eden emekli öğretmen Fatma Esin Özaltay’ın yakınlarına başsağlığı diledi 

Hürriyet, Özaltay ailesine başsağlığı diledi mask

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, vefat eden emekli öğretmen Fatma Esin Özaltay’ın Fevziye Camii’nde kılınan cenaze namazı öncesi merhumenin ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi. Merhume Özaltay’ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’na defnedildi.

03 Haz 2022 - 09:59 - Gündem

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