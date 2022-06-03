6. Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu gerçekleştirildi 

Sempozyumda lisansüstü öğrencilerinin tez konularını kapsayan bilimsel araştırmalar ile proje çalışmaları, özel sektör ve kamu kurum temsilcilerinin de katıldığı ortamda paylaşılarak akademik ve sektörel iş birliğinin geliştirilmesi sağlandı.

GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitlerimiz için Saygı Duruşu ardından İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Sempozyuma; üniversite akademik kadrosu, lisansüstü araştırmacıları ile sanayi temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ile Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ümit Demir’in açılış konuşmalarını yaptığı etkinlikte, Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM) Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Balcı davetli konuşmacılar olarak yer aldılar.

‘Sempozyum Araştırmacı Ruhu Yansıtıyor’

Bilimsel araştırmaların ve sonuçlarının paylaşıldığı bu tür etkinliklerin GTÜ’nün araştırmacı ruhunu yansıttığını ayrıca üniversitenin bilimsel yetkinliğine ivme kazandırdığını ifade ederek konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Aslan, konuşmasının devamında; “Bu sebeple bu tarz etkinlikleri yönetim olarak desteklemekteyiz. Sempozyum süresince araştırmalarını sunacak olan tüm genç arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Üniversitemizde yapılan araştırmaların bu tarz etkinliklerle duyurulmasının önemli fırsatlar doğuracağını düşünüyorum.”

‘Organize Sanayi GTÜ Kampüsünde’

“GEBKİM’in Gebze Teknik Üniversitesi Teknoparkı’nda yer almasını çok önemli buluyorum. Organize sanayi üniversitemizin içinde. Sizlere önerim kapılarını aşındıralım, araştırmalarımızı çalışmalarımızı kendilerini tanıtalım. Kendileri de sizlere memnuniyetle destek olacaklardır.”

‘Üniversiteler Ülke Ekonomisine Katkı Sunmalı’

“Üniversitelerin bilime, literatüre önemli katkıları olmalı, ama sadece bununla kalmamalıyız. Artık üniversiteler ülkemizin ekonomisine de katkı sunmalı. Bu süreçte karşımıza zorluklar çıkabilir, fakat bunları aşmak zorundayız. Araştırmalarınızı, sanayide karşılaşılan sorunları da dikkate alarak bu sorunları çözme noktasında geliştirmeliyiz. Onların rekabet gücünü arttıracak şekilde girişimlerde bulunmamız gerekir. Sanayimiz ile paydaşlıkları geliştirme noktasında önemli katkılar sunacak olan sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eder, etkinliğimizin verimli geçmesini dilerim.”

‘Disiplinlerarası Çalışmalar Önemli’

Kovid-19 pandemisi nedeniyle sempozyumun geçen sene çevrim içi yapıldığını hatırlatan Prof. Dr. Demir, bilimsel faaliyetlerin artık yüz yüze yapılabildiği bir döneme girmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Prof. Dr. Demir konuşmasını şöyle sürdürdü. “Büyük iş birlikleri için her üniversitenin önce kendi bölgesinde hatta kendi fakültesinde bu tür lokal etkinlikler düzenlemesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle disiplinlerarası çalışmaların gerektiği bu teknoloji çağında birbirimizi çok iyi tanımamız ne tür bilimsel çalışmalar yaptığımızı, kapasitemizi bilmemiz gerekir.”

‘GTÜ, Sanayi İş Birliği İçin En İdeal Konumda’

“Türkiye'nin Araştırma Üniversitesi ve ulusal ve uluslararası akademik başarı sıralamasında daima üst sıralarda yer alan Gebze Teknik Üniversitesi, sanayi iş birliğinin geliştirilmesi için en ideal bir konuma sahiptir. Üniversitemiz; organize sanayi bölgesindeki sanayi ve Ar-Ge kuruluşları, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Marmara Araştırma Merkezi, Türk Standartları Enstitüsü, Şişecam, Aselsan ve bunlar gibi kuruluşlarla yapmış olduğu protokollerle disiplinlerarası lisansüstü programlarının açılmasını desteklemekte ve Ar-Ge çalışmaları yürütmektedir.”

’27 Farklı Ülkeden1960 Lisansüstü Öğrenci’

“Fen Bilimleri Enstitüsü olarak 16 ana bilim dalında 16 doktora programı 22 tezli ve 4 tezsiz yüksek lisans programı yürütmekteyiz. 2021-2022 eğitim yılı itibariyle enstitümüzde 27 farklı ülkeden 1408 yüksek lisans ve 552 doktora öğrencisi lisansüstü öğrenimlerine devam etmektedirler. Bu sempozyumda yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizin genel tez çalışmalarından hazırladıkları 74 sözel ve 108 poster bildirisi sunacaklardır. Desteklerinden dolayı Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan’a, tüm ana bilim dalı başkanlarımıza, öğretim üyelerimize, Doç. Dr. Nuri Çelik ve Prof. Dr. Ramazan Altundaş’a ayrıca sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

‘En Önemli Yatırım Gençlerimizdir’

GEBKİM Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, konuşmasında, “Türkiye'nin ilk 10 üniversitesi arasında bulunan Gebze Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü koordinatörlüğünde düzenlenen bu sempozyum bizim için çok değerli bir bilim üretimi etkinliğidir. Bilimsel bilginin bir değer olarak ortaya konabileceği yegane yerlerden olan enstitüler, gençlerimizin tam donanımlı bir şekilde İş hayatına atılması için büyük önem arz ediyor. Ar-Ge çalışmalarının yuvası konumdaki enstitülerimizin, ülkemizin bilim ve teknoloji kapasitesini artırılmasında, ulusal ve uluslararası projelerin hayata geçirilmesindeki rolünü gururla izliyoruz. Türkiye'nin ilk kimya İhtisas organize sanayi bölgesi olarak ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacak çalışmalara ve yatırımlara büyük önem veriyoruz. Şunu da biliyoruz ki; en önemli yatırım geleceğimiz konumdaki gençlerimizdir.” ifadesini kullandı.

‘GEBKİM, GTÜ Teknopark’ta’

Geçtiğimiz aylarda imzalanan protokol ile GTÜ Teknopark'ta GTÜ ile birlikte Ar-Ge çalışacaklarını anımsatan Başkan Aracı, protokol ile somut üniversite sanayi iş birliğine önemli bir ivme daha kazandırılmış olduğunu ifade etti. 11’inci Kalkınma Planında yer alan öncelikli alanlardan birisi olan Kimya biliminin GTÜ ihtisas alanlarından biri olduğunu sözlerine ekleyen Aracı, "Türkiye'de ve dünyada otomotivden tekstile kadar her alanda Kimya var. Önce Kimyayı seveceğiz ve sevdireceğiz. Sonra da kullanırken dozunu olması gereken şekilde kullanarak korkmadan kullanacağız.” ifadesinde bulundu.

Akademik Derecelendirme Kuruluşları Konuşuldu

ODTÜ Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Balcı, sempozyumda Türk üniversitelerinin akademik başarı sıralamasındaki yerini ele alan bir sunum gerçekleştirdi. Ulusal ve uluslararası akademik derecelendirme kuruluşlarını tanıtan Prof. Dr. Balcı, başarı sıralamasında üst sıralarda yer almak kadar bu başarının sürdürülebilir olmasının önemine dikkat çekti.

‘Endüstri ile Bağların Sağlam Tutulması Gerekir’

Prof. Dr. Balcı konuşmasını şöyle sürdürdü; “İyi bir üniversitede yapılan çalışmalar kaliteli olmalı, yapılan araştırma sayısı önemli olup üniversiteler kendi mali kaynaklarını oluşturarak özgür olmalıdır. Endüstri ile bağların sağlam tutulması gerekir. Yüksek lisans ve doktora öğrenci sayısının yüksek olması gerekirken yabancı öğretim üyesi kadrosunun da bulunması gerekir. Yayın sayısı, 10 bin kişi başına düşen araştırmacı sayısı, bilime ayrılan mali kaynak bilim potansiyelini belirler.”

Konuşmaların ardından fuaye alanında öğrencilerin poster sunumları incelendi. İki gün boyunca toplamda 108 poster bildirisi ve 74 sözel sunum gerçekleştirildi. Farklı salonlarda eş zamanlı sunumlarla araştırmacılar çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundular. Oturum başkanlarının sunum sonrasında soru-cevap uygulamasıyla dinleyicilere merak ettikleri hususlarda anında yanıt verilmesi sağlandı.