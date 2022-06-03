03 Haz 2022 - 10:20- Spor G: 03 Haz 2022 - 10:21

Sağlıkçılar turnuvasında çeyrek finalistler belirlendi

2008 yılından itibaren geleneksel olarak düzenlenen ve yoğun katılımın sağlandığı sağlıkçılar futbol turnuvasının 13.’sünde yaklaşık 3 haftadır süren seri maçlar sonucunda çeyrek finalistler belirlendi.

Sağlıkçılar turnuvasında çeyrek finalistler belirlendi mask
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İzmit Doğu Kışla Spor Tesislerinde gerçekleştirilen organizasyonda sağlıkçılardan oluşan takımlar tarafından gerçekleştirilen kıyasıya mücadeleler sonucunda toplam 16 takım gruptan çıkma hakkı kazandı ve isimlerini çeyrek finale yazdırdı.

İlimizdeki 17 sağlık kuruluşundan 28 takımın şampiyon olabilmek için ter döktüğü turnuvada, tamamlanan seri maçlar sonucunda çeyrek final eşleşmeleri ise şöyle oldu:

1. ÇEVRE GÜCÜ v 16. Evlad-ı Fatihan
2. KOÜ TIP v 15. BUŞAH Pişmaniye
3. MEDICALPARK v 14. DERİNCE KBB
4. SEKA Devlet v 13. MARMARA
5. OSSA Clinic v 12. Sağlık Gücü
6. GÖLCÜK Devlet v 11. EL Nino
7. Darıca Farabi v 10. AKINCI FK.
8. ONE FC v 9. GÖLCÜK ADSM

5 Haziran Pazar günü saat 18:00'de oynanacak karşılaşmalara tüm personellerimiz ve halkımız davetlidir. Centilmenlik ve sportmenliğin ön planda tutulduğu turnuvadaki tüm takımlara başarılar dileriz.

03 Haz 2022 - 10:20 - Spor

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