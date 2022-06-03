Sağlıkçılar turnuvasında çeyrek finalistler belirlendi

İzmit Doğu Kışla Spor Tesislerinde gerçekleştirilen organizasyonda sağlıkçılardan oluşan takımlar tarafından gerçekleştirilen kıyasıya mücadeleler sonucunda toplam 16 takım gruptan çıkma hakkı kazandı ve isimlerini çeyrek finale yazdırdı.
İlimizdeki 17 sağlık kuruluşundan 28 takımın şampiyon olabilmek için ter döktüğü turnuvada, tamamlanan seri maçlar sonucunda çeyrek final eşleşmeleri ise şöyle oldu:
1. ÇEVRE GÜCÜ v 16. Evlad-ı Fatihan
2. KOÜ TIP v 15. BUŞAH Pişmaniye
3. MEDICALPARK v 14. DERİNCE KBB
4. SEKA Devlet v 13. MARMARA
5. OSSA Clinic v 12. Sağlık Gücü
6. GÖLCÜK Devlet v 11. EL Nino
7. Darıca Farabi v 10. AKINCI FK.
8. ONE FC v 9. GÖLCÜK ADSM
5 Haziran Pazar günü saat 18:00'de oynanacak karşılaşmalara tüm personellerimiz ve halkımız davetlidir. Centilmenlik ve sportmenliğin ön planda tutulduğu turnuvadaki tüm takımlara başarılar dileriz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.